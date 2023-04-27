На українських дорогах запрацює ще 39 камер фіксації порушень ПДР
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Із 28 квітня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 39 комплексів автофіксації правопорушень.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення РФ", – зазначив він.
Водночас у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом же розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
"Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху", – наголосив Білошицький.
Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.
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