Україна та Італія планують спільно виробляти системи ППО для захисту інфраструктури від дронів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО, які захистять інфраструктуру від російських безпілотників.

Про це він повідомив під час візиту на оборонне підприємство Rheinmetall Italia S. p. A в Італії, передає Урядовий портал.

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив Шмигаль.

Зазначається, що Rheinmetall спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів і важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив голова уряду.

За його словами, наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Шмигаль також подякував італійським партнерам за підтримку.