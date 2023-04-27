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IT-індустрія (216) бронювання (61) ІТ-індустрія (472) мобілізація (174) Мінцифри (652) Дія.City (16)

Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній

Новини БізнесЦензор IT

зсу,мобілізація

Міністерство цифрової трансформації збільшило перелік критеріїв критичності ІТ-компаній, що довзолить їх забронювати співробітників від мобілізації.

"Тепер ще більше ІТ-компаній зможуть забронювати своїх критично важливих працівників, щоб стабільно працювати та тримати економічний фронт", – повідомляється на офіційній сторінці "Дія.City" у Facebook.

Аби Мінцифра визнала компанію важливою для національної економіки, вона має відповідати цим вимогам:

  • належить до IT-індустрії;
  • розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше ніж 1200 євро (веквіваленті за курсом НБУ);
  • середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

У "Дія.City" нагадали, що загалом компанія має відповідати 3 будь-яким критеріям, щоб отримати статус "критичної" та мати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній 01

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

  • загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
  • сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
  • підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
  • у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
  • розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
Кожен найманий працівник, який більш корисний для "економічного фронту" ніж для військового, має право на бронь. Тобто, цивільний чоловік, який отримує офіційну зарплатню вищу за середню зарплатню війскового, має право на бронь. І це аксіома
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27.04.2023 09:35
+1
не внось аксіом диб!!!!!ле! з твоїми аксіомами україна перетвориться на найвідсталішу країну світу.
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27.04.2023 10:51
+1
Маячня, я заробляв набагато більше за середню зп військового то що мене тепер звільнять від служби в армії?)
Взагалі воювати скоро нема кому буде так що чекаєм на перемовини, дуже сподіваюся що війна закінчиться в цьому році так чи інакше.
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27.04.2023 13:41
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Кожен найманий працівник, який більш корисний для "економічного фронту" ніж для військового, має право на бронь. Тобто, цивільний чоловік, який отримує офіційну зарплатню вищу за середню зарплатню війскового, має право на бронь. І це аксіома
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27.04.2023 09:35 Відповісти
не внось аксіом диб!!!!!ле! з твоїми аксіомами україна перетвориться на найвідсталішу країну світу.
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27.04.2023 10:51 Відповісти
Маячня, я заробляв набагато більше за середню зп військового то що мене тепер звільнять від служби в армії?)
Взагалі воювати скоро нема кому буде так що чекаєм на перемовини, дуже сподіваюся що війна закінчиться в цьому році так чи інакше.
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27.04.2023 13:41 Відповісти
"скоро нема кому буде" - мрій далі. Є кому воювати років 100, якщо з дронами та бонусами від нових технологій.

Чи мінімум років 10 якщо просто кидати м'ясом в стилі розвідки боєм та іншим (жертвуючи не дронами, а людьми) що так ******** біомусор та різні м'ясники, які свої посади займають помилково.
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27.04.2023 13:47 Відповісти
Я коли чую про дрони і нові технології в армії, розумію що люди все ще в армію не потрапили. У нас поки що совок на всіх рівнях, технології тільки те що нам партнери постачають в обмеженій кількості і навчання + за кордоном з цими технологіями. Сама армія в нас рівня ссср
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27.04.2023 15:27 Відповісти
Мавіки постачають партнери? Матраци? ФПВ? Табуретки? R18 і так далі? Дельту напевне теж партнери поставили?) Точно ще віраж планшети від партнерів і гісарта. 🤣 Правда ці партнери напевне не з нашої планети, бо у тих що з неї всього цього немає.

"Сама армія в нас рівня ссср" - а яка вона може бути якщо ментальний совок на багатьох керівних посадах?) Ось скажіть мені що ви хотіли побачити в армії? Що таке ви мали б побачити щоб могли сказати що вона відрізняється від совка? І поймете що причина в людях та тій системі яку вони утворюють.

Не вся наша армія така яку ви її бачите. Вона у нас дуже не однорідна. Одні її частини такі що інакше не назвеш як прям повна аналогія з армією рф. Зате інші частини це щось з майбутнього.
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27.04.2023 17:46 Відповісти
А не ***** ти чмоня обісцяна?
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29.04.2023 09:41 Відповісти
це так не працює альо!))))
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27.04.2023 09:35 Відповісти
Яка різниця, всеодно до кінця літа все закінчиться, так чи інакше.
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27.04.2023 13:38 Відповісти
Наївний.

Війна йтиме до смерті останнього росіянина.
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27.04.2023 13:48 Відповісти
Це якщо будуть ці хто захоче воювати далі, а бажаючих не дуже багато.
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27.04.2023 15:22 Відповісти
менше дивися єдиний гівномарафон. Війна ще буде у 2024-му. Тому не тіш себе дурнуватими ілюзіями про кінець літа. Ця війна на роки.
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Я його взагалі не дивлюсь, я в армії і я майже переконаний що будуть мирні переговори після нашого контрнаступу, якщо влада нічого не зробить для мотивації військових.
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Бо інакше що? Що якщо не буде переговорів?)
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27.04.2023 17:48 Відповісти
Супер. І це правильно. Економічний фронт теж важливий. Дрони самі себе не куплять.

Є звичайно нюанси, але куди ж без них.

З іншої сторони це законний спосіб відкупитись сплатою податків. Як на мене цю тему треба розвивати. Одні мають будувати економіку і розвивати її сплачуючи реальні податки (а не як наша аграрка чи олігархи, чи ті хто оголошували себе банкротами), а інші якщо не хочуть або не можуть то мають воювати. І так вклад кожного буде рівноцінний.

Взагалі в ідеалі було б якби держава за контракт з армією (систему вишколів Швейцарії що замінює строкову службу) ще й би доплачувала "безкоштовними квартирами" (які не можна продати - тільки обміняти), земельними ділянками та дачами на визволених землях. Кожному дачу на Криму, на Донбасі та навіть на Сочі.
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27.04.2023 13:43 Відповісти
Яких тільки варіантів, від ЛУКАВОГО, не запропонують привладні для того, щоб відпетляти, як зеленський від Захисту України!!!
Співпадіння, не думаю!!
Гриценко теж зміни до Закону вніс….
Тетяна Чорновол на фронті із Стугною, а Гриценко та приквартальні ДЕ!?!?
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27.04.2023 15:41 Відповісти
>Міністерство цифрової трансформації

>бронювання

>співробітників

>мобілізації

>ІТ

Не можемо дочекатися коли зелене передознеться нарешті
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27.04.2023 23:09 Відповісти
 
 