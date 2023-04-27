Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній
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Міністерство цифрової трансформації збільшило перелік критеріїв критичності ІТ-компаній, що довзолить їх забронювати співробітників від мобілізації.
"Тепер ще більше ІТ-компаній зможуть забронювати своїх критично важливих працівників, щоб стабільно працювати та тримати економічний фронт", – повідомляється на офіційній сторінці "Дія.City" у Facebook.
Аби Мінцифра визнала компанію важливою для національної економіки, вона має відповідати цим вимогам:
- належить до IT-індустрії;
- розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше ніж 1200 євро (веквіваленті за курсом НБУ);
- середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.
У "Дія.City" нагадали, що загалом компанія має відповідати 3 будь-яким критеріям, щоб отримати статус "критичної" та мати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.
Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:
- загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
- сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
- підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
- у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
- розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі воювати скоро нема кому буде так що чекаєм на перемовини, дуже сподіваюся що війна закінчиться в цьому році так чи інакше.
Чи мінімум років 10 якщо просто кидати м'ясом в стилі розвідки боєм та іншим (жертвуючи не дронами, а людьми) що так ******** біомусор та різні м'ясники, які свої посади займають помилково.
"Сама армія в нас рівня ссср" - а яка вона може бути якщо ментальний совок на багатьох керівних посадах?) Ось скажіть мені що ви хотіли побачити в армії? Що таке ви мали б побачити щоб могли сказати що вона відрізняється від совка? І поймете що причина в людях та тій системі яку вони утворюють.
Не вся наша армія така яку ви її бачите. Вона у нас дуже не однорідна. Одні її частини такі що інакше не назвеш як прям повна аналогія з армією рф. Зате інші частини це щось з майбутнього.
Війна йтиме до смерті останнього росіянина.
Є звичайно нюанси, але куди ж без них.
З іншої сторони це законний спосіб відкупитись сплатою податків. Як на мене цю тему треба розвивати. Одні мають будувати економіку і розвивати її сплачуючи реальні податки (а не як наша аграрка чи олігархи, чи ті хто оголошували себе банкротами), а інші якщо не хочуть або не можуть то мають воювати. І так вклад кожного буде рівноцінний.
Взагалі в ідеалі було б якби держава за контракт з армією (систему вишколів Швейцарії що замінює строкову службу) ще й би доплачувала "безкоштовними квартирами" (які не можна продати - тільки обміняти), земельними ділянками та дачами на визволених землях. Кожному дачу на Криму, на Донбасі та навіть на Сочі.
Співпадіння, не думаю!!
Гриценко теж зміни до Закону вніс….
Тетяна Чорновол на фронті із Стугною, а Гриценко та приквартальні ДЕ!?!?
>бронювання
>співробітників
>мобілізації
>ІТ
Не можемо дочекатися коли зелене передознеться нарешті