Росія поскаржилася на вилучення коштів з рахунків російського посольства у Польщі

Влада Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії після того, як кошти на них були заморожені через підозри у можливому використанні з метою відмивання або тероризму.

Про це заявив російський посол у Польщі Сєргєй Андрєєв, пише "Коммерсант".

"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", – заявив російський посол.

За його словами, йдеться про значні суми, які перебували на рахунках як у доларах США, так і у польських злотих.

Він додав, що банк Santander після цього повідомив російському пососльству про припинення співпраці з ним та закрив рахунки.

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Рахунки російського пососльства у Польщі були заморожені після вторгнення Росії в Україну під приводом того, що їх могли використовувати з метою відмивання грошей або фінансування тероризму. За даними газети Rzeczpospolita, йшлося про $912 тис. і 800 тисяч злотих (близько $180 тис.). Тоді ж із Польщі було вислано 45 російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

У квітні цього року польські судові виконавці зайняли житловий комплекс на 100 квартир у Варшаві, який перебував у користуванні російського посольства, але був переданий рішенням суду державному казначейству республіки.