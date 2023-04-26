Британія заблокувала угоду Microsoft про придбання видавця відеоігор Warcraft та Call of Duty за $69 мільярдів

Британське Управління захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) заблокувало придбання американського видавця відеоігор Activision Blizzard корпорацією Microsoft за $68,7 млрд.

Як повідомив британський регулятор, CMA побоюється, що угода "змінить майбутнє" ринку хмарного геймінгу, призведе до уповільнення інновацій і звуження вибору для британських геймерів, передає Інтерфакс-Україна.

Хмарний геймінг дозволяє гравцям запускати ігри з віддалених комп'ютерів і "транслювати" їх на свої аналогічно потоковому відео.

"Microsoft займає впевнені позиції на ринку сервісів хмарного геймінгу і, згідно з тими ланими, які були в розпорядженні CMA, вважала б комерційно вигідним зробити ігри Activision доступними виключно через свій хмарний геймінг", – пояснив британський регулятор.

За даними CNBC, Microsoft планує оскаржити рішення британської влади.

Як повідомлялося, Microsoft оголосила про намір придбати Activision Blizzard у січні 2022 року. CMA детально розглядало угоду, яка б могла стати однією з найбільших в ігровій індустрії, з вересня 2022 року. Для її проведення також потрібно було схвалення з боку антимонопольних регуляторів США та ЄС.

Activision Blizzard та її студії відомі розробкою серій ігор Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush та Overwatch. У ці ігри грають близько 400 млн людей у ​​190 країнах. Після завершення угоди Microsoft стане третьою за розміром виторгу компанією в ігровому секторі після китайської Tencent та японської Sony.