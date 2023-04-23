Країни "Великої сімки" закликали продовжити та розширити "зернову угоду"

Країни "Великої сімки" (G7) закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це йдеться у комюніке міністрів сільського господарства держав G7, передає Reuters.



У комюніке, узгодженому після дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, міністри сільського господарства G7 "визнали важливість" угоди, заявивши: "Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи".

"Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу й підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від російського використання продовольства як зброї", – йдеться у комюніке.



Також члени G7 готові підтримати відновлення та реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги у розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції інфраструктури, йдеться в документі.

Як повідомлялося, 17 квітня Росія вдруге заблокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.