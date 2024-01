Агентство відновлення та корпорація CDF розпочинають проєкт для налагодження логістики в Україні

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та корпорація The Conflict and Development Foundation (CDF) за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation розпочинають спільний проєкт "Модульний міст". Він допоможе налагодити логістику пріоритетними дорогами країни завдяки встановленню модульних конструкцій на місці зруйнованих внаслідок війни мостів.

Як ідеться в повідомленні Міністерства відновлення, зокрема, мова йде про переправи в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фундація профінансує постачання 9 модульних мостів. CDF придбає необхідне мостове обладнання у компанії Acrow Corporation, яка спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Модульними мостами зможе проїхати і легковий, і вантажний транспорт. На них виробник заздалегідь наніс шар асфальтобетонного покриття.

CDF також профінансує навчання українських фахівців особливостям монтажу мостів від компанії-виробника. Інструктори Acrow мають досвід роботи зі зведення мостів в Афганістані і знають про складні умови зведення мостів під час конфлікту.

Ц Мінвідновлення нагадали, що на сьогодні Агентство змогло забезпечити функціонування 85 тимчасових переправ на дорогах країни. Ще 3 знаходяться в роботі.