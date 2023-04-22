Україна та Болгарія погодили розблокування українських авто на кордоні та їх розвантаження
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Міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та сільського господарства Болгарії Явор Гечев погодили розблокування українських автівок на кордоні та їх розвантаження.
"Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева. Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори", – сказано в повідомленні Мінагрополітики.
Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.
У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що українська сторона не заважатиме болгарським виробникам, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Гечева, очікується, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої, до 5 червня.
Він уточнив, що у вівторок, 25 квітня, в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути погоджено рішення.
Як повідомлялося, 19 квітня Болгарія огосила про заправдження тимчасової заборони на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.
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свого ротасвої руки до цього розблокування?