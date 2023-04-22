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"Енергоатом" та Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків

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енергоатом

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво в розгортанні малих модульних реакторів (ММР).

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України. Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

Зазначені проєкти потребують потужних інвестицій у вітчизняну енергетику загалом й атомну зокрема. Задля їх реалізації та кращої координації дій буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК "Енергоатом" та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.

Нагадаємо, американська компанія Holtec International, багаторічний партнер "Енергоатома", виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке в квітні 2022 року було введене в експлуатацію.

SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Автор: Галина Ялівець
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Німеччина закриває останній енергоблок АЕС,а дебільна українська влада хоче всю Україну заставити атомними енергоблоками.Розвивайте зелену енергетику,але без олігархів,на державному рівні.
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22.04.2023 21:09 Відповісти
Німеччина в цьому плані може лише слугувати негативним прикладом як робити не можна. Закрити дешеві АЕС, щоби впасти у залежність від газової трубки з неадекватної московії, а тепер знову відновлювати вугільні електростанції і навіть імпортувати вугілля, оскільки більше третини своєї електроенергії Німеччина виробляє на вугільних електростанціях.
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23.04.2023 12:06 Відповісти
Holtec International і південнокорейська Hyundai Engineering & Construction домовилися прискорити програму, щоб завершити баланс проектування решти систем і конструкцій для вдосконаленого малого модульного реактора SMR-160.
Дві компанії - за підтримки Kiewit і Mitsubishi Electric - співпрацюють над розробкою стандартного проекту, який буде доступний для розгортання в більшості регіонів світу без будь-яких істотних змін, скорочуючи час від дозволу замовника приступити до введення заводу в експлуатацію.

Велике питання ціни за кіловат.
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22.04.2023 21:55 Відповісти
Майбутнє енергетики і людства за внутрішньоядерними технологіями. Вітрові чи сонячні електростанції, навіть в самому максимуму їх розгортання, дозволять людству бути лише мурахами на тілі Землі, без перспектив розвитку у Космос.
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23.04.2023 12:32 Відповісти
 
 