"Укргідроенерго" вже відновило чверть втрачених внаслідок обстрілів потужностей

"Укргідроенерго" вже відновило 500 МВт і в другій черзі має відновити ще 1500 МВт втрачених внаслідок російських атак потужностей.

"Через обстріли росіян "Укргідроенерго" втратило понад 2000 МВт потужностей. Ми оцінили прямі збитки компанії, в тому числі через окупацію Каховської ГЕС, приблизно в $1 млрд. [...] Зараз ми шукаємо нових партнерів для нестандартних рішень для відновленої критичної інфраструктури з додатковою безпекою", – зазначила членкиня наглядової ради "Укргідроенерго" Наталія Микольська під час Ukrainian Energy Transition Forum.

За словами Микольської, після атак в "Укргідроенерго" вже відновили 500 МВт потужностей. Для другої черги компанія повинна відновити ще 1500 МВт, втрачених потужностей.

Як зазначили в "Укргідроенерго", все буде зроблено з урахуванням максимального захисту обладнання, а для подальшого розвитку гідроенергетики впроваджуватимуть новітні рішення для відновлення втрачених потужностей та збільшення частки компанії в Об’єднаній енергосистемі.

"Незважаючи на війну, "Укргідроенерго" залишилося прибутковим і має намір продовжувати проєкти розвитку та відновлення. ГЕС і ГАЕС компанії беруть активну участь у балансуючому ринку, а саме в коригуванні добового графіка навантажень для покриття піків і спадів та в регулюванні частоти/потужності. Окрім того, при розвантаженні атомних і теплових енергоблоків під час ракетних ударів гідроелектростанції компенсували брак генеруючих потужностей в енергосистемі України", – підкреслили в компанії.