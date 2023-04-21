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NASA та Космічне агентство України підписали заяву про розширення співпраці

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маркарова

NASA та Державне космічне агентство України підписали спільну заяву, спрямовану на співпрацю сторін у сферах мирного космосу, зв’язку та навігації.

"Черговий позитивний результат у сфері яка нас надихає – Космос. У Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики і космосу NASA, відбулася церемонія підписання Спільною заяви між НАСА і Державним космічним агентством України", – повідомила надзвичайна та повноважна посолка України у США Оксана Маркарова.

За словами Маркаровою, сторони зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співпраці між Україною і США у сферах мирного космосу, зв’язку та навігації, а також проєктів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах.

Напередодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критично важливої безпекової допомоги для України загальною вартістю $325 млн.

Автор: Галина Ялівець
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