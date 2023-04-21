П’ять країн ЄС просять Єврокомісію розширити список заборонених для експорту українських продуктів

Міністри сільського господарства п’яти країн ЄС (Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і Болгарії) надіслали до Єврокомісії спільного листа, в якому, зокрема, переконують про необхідність розширення переліку продуктів із України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

ї"Ми, міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, хотіли би ще раз звернути увагу на зростаючий імпорт сільськогосподарської продукції з України, який спричиняє серйозні потрясіння на ринку та завдає шкоди сільськогосподарським виробникам ЄС, особливо в країнах Cпільноти, що межують із Україною або знаходяться неподалік (Болгарія, – ред.)", – сказано в листі, передає Укрінформ із посиланням на TVP Info.

Зазначається, що, хоча ця тема неодноразово порушувалася на засіданнях Ради ЄС, їй не було приділено належної уваги. У цьому контексті міністри підкреслили, що не можуть погодитися із ситуацією, коли "весь тягар управління збільшеним імпортом (з України, – ред.) лежить лише на кількох державах-членах ЄС".

Вони зазначили, що пропозиція Єврокомісії щодо заборони на імпорт до цих країн лише пшениці, кукурудзи, ріпаку чи соняшнику з України є недостатньою.

Міністри запропонували "розширити цей перелік за рахунок олії, борошна, меду, цукру, м'яких фруктів, яєць, м'яса, молока та молокопродуктів".

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро.

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