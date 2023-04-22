Продаж валюти Нацбанком зріс до максимуму за останні два місяці

Чистий продаж доларів Національним банком України підскочив цього тижня до $560,1 млн з $242,9 млн тижнем раніше, це найвищий показник за останні вісім тижнів.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 17 по 21 квітня 2023 року купівля ним валюти знову була відсутня, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 0,35 грн – до близько 38,15 грн/$1.

Учасники ринку пов'язують зміну тенденції на ньому із побоюваннями, спричиненими тимчасовою забороною ввезення української агропродукції до Польщі, Угорщини та Словаччини, а також нестабільною роботою зернового коридору, яка ставить під питання його продовження після 18 травня.

Усього з початку цього року НБУ придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $8,17 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.

У зв'язку із значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд – до $31,88 млрд.

Тижнем раніше Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти за тиждень – до $240 млн.