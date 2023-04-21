Суд відхилив клопотання захисту ексглави "Нафтогазу" Коболєва про зміну запобіжного заходу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду погодився з доводами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишив без розгляду клопотання адвокатів ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва про зміну запобіжного заходу на особисте зобов’язання.

Як нагадали в САП, відповідно до рішення суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді 230 млн грн застави.

Також на особу покладено процесуальні обов’язки, серед яких зокрема не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Рішенням ВАКС від 17 квітня 2023 року ВАКС строк дії обов’язків продовжено на два місяці.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 млн.

Вищий антикорупційний суд спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

18 квітня 2023 року слідча суддя вищого антикорупційного суду продовжила дію запобіжного заходу щодо колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва ще на два місяці.