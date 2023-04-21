Тариф на електроенергію для населення може зрости до 2,8 гривні за кіловат, – голова НКРЕКП
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Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.
Про це голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових – це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", – сказав Ущаповський.
Водночас голова регулятора не уточнив, для яких обсягів споживання може залишитися тариф 1,44 грн за кВт-год та не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів.
Він додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі – до 2,88 грн за кВт-год, а для бізнесу – на третину, до 4,5 грн/кВт.
Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
Будь ласка, зачекайте...
самий лєгєндарний "канєц епохі бєднасті" ... і шо чим гірше лохторату, тим краще ...
В свій час нажився в панельці без опалення, де вода за ніч замерзала на кухні, так що будеш рвати тельняшку перед кимось іншим.
Коли зараз опалення вимкнули, то закрив вікна, а коли будинок втратив через тиждень закумульоване тепло, одягнув спортивний костюм.
Так що панове "мудрий нАрід", скуповуйте необхідне, хоча ціни на фоні таких новин вже почали зростати, але після тарифів вони ще раз рекордно підскочать.
Які справи можуть бути у держави Україна з бандитами і агрессорами в енергетиці ?! Не можуть забезпечувати людей , значить ідіть геть !!! А всі енерго - повернути ДЕРЖАВІ ! А держава має забезпечити людей тарифом при якому люди мають жити ! Люди ! ЛЮДИ !!! ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ !!! А не кучка бидлоти яка все у людей вкрала !
Про які 250 квт. може йти мова . Якщо наприклад у людини будинок стоїть у полі , ніякого газу поблизу немає . Будували люди під заклики грьобаної влади переходити на електроенергію ! Бути незалежними від кацапського газу ! І що тепер тварюки! З вашим тарифами ?! Це не громадян проблема !!! ви мерзота захтіли служити людям ,то служіть !!! Якщо ні то йдіть геть по хорошому !!! Поки ще є у вас трохи часу .
Там і онукам хватить!! Офшорники вкурсі!!