Тариф на електроенергію для населення може зрости до 2,8 гривні за кіловат, – голова НКРЕКП

Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Про це голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових – це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", – сказав Ущаповський.

Водночас голова регулятора не уточнив, для яких обсягів споживання може залишитися тариф 1,44 грн за кВт-год та не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів.

Він додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі – до 2,88 грн за кВт-год, а для бізнесу – на третину, до 4,5 грн/кВт.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.