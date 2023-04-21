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Тариф на електроенергію для населення може зрости до 2,8 гривні за кіловат, – голова НКРЕКП

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Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Про це голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових – це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", – сказав Ущаповський.

Водночас голова регулятора не уточнив, для яких обсягів споживання може залишитися тариф 1,44 грн за кВт-год та не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів.

Він додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі – до 2,88 грн за кВт-год, а для бізнесу – на третину, до 4,5 грн/кВт.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня. Вони  діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+27
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
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21.04.2023 23:42
+19
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21.04.2023 21:49
+13
по "марафону єдінства" лохторату креативно розкажуть, що це насправді і є той
самий лєгєндарний "канєц епохі бєднасті" ... і шо чим гірше лохторату, тим краще ...
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22.04.2023 00:21
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21.04.2023 21:49 Відповісти
Ну наконец то избиратели будут счастливы
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21.04.2023 22:59 Відповісти
ну, раз ти, 73/43%зебіл, таке заявляєш - то доведеться повірити
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22.04.2023 12:45 Відповісти
зебіл це ти
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22.04.2023 12:57 Відповісти
зеледент не думает, физически не способен к такому действию, а выполняет прихоти олигархов по обогащению за счет украинского народа.
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22.04.2023 09:35 Відповісти
Все президенты танцевали ламбаду с олигархами и будут продолжать эти танцы, т.к. связи крепки.
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22.04.2023 11:30 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
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21.04.2023 23:42 Відповісти
по "марафону єдінства" лохторату креативно розкажуть, що це насправді і є той
самий лєгєндарний "канєц епохі бєднасті" ... і шо чим гірше лохторату, тим краще ...
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22.04.2023 00:21 Відповісти
Наступним кроком буде підвищення зарплат..."народним обранцям". Не стягують, бідолахи такого "покращення", зуб даю...
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22.04.2023 05:44 Відповісти
Якщо буде 1,44 грн. до 250 кВт, то це буде адекватно. Хоча яка буде практична реалізація, можна любу ідею сплюндрувати хитрозробленим виконанням.

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22.04.2023 08:30 Відповісти
Влітку -так, восени та весною треба якось прогрівати квартиру, опалення буде тільки коли вже майже мороз, тому в 250 кВт влізти буде неможливо
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22.04.2023 19:32 Відповісти
Треба було утеплювати житло, тоді нормально міжсезоння проходиться.
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23.04.2023 11:39 Відповісти
Часи коли утеплювали шкурами тупої скотиняки, як ти, яка хамить на рівному місті, вже пройшли. Люди ставлять ******* енергоефективні вікна, це 90 відсотків втрат тепла, якщо мало, то обшивають стіни мінеральною ватою.
В свій час нажився в панельці без опалення, де вода за ніч замерзала на кухні, так що будеш рвати тельняшку перед кимось іншим.
Коли зараз опалення вимкнули, то закрив вікна, а коли будинок втратив через тиждень закумульоване тепло, одягнув спортивний костюм.
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23.04.2023 14:41 Відповісти
Який ти дрібнозаздрістний, від тебе нудить.
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23.04.2023 21:02 Відповісти
Анатолiч, ти фiзику в школi вчив? Якщо на вулицi близько нуля декiлька днiв i не вводиться додаткове тепло через опалювальнi прилади, звiдки буде тепло? Нема iзоляцii яка б врятувала через 3-5 днiв холодноi погоди, коли дiм охолоне.
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27.04.2023 22:57 Відповісти
Жив в умовах коли на вулиці -30, нема опалення і світла. ******** енергозберігаючих технологій тоді і близько не було. Утеплювали на зиму вікна поролоном та плівкою. В іглу з льоду при горінні свічки температура 10 градусів тепла, якщо там є людина, при тих же -30 за бортом.
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28.04.2023 05:47 Відповісти
iнший аспект, пенсiонерам з 2000 грн щомicяця що живуть в старому житловому фондi теж скажешь утеплювати будинки? Обережно, а то сам в такiй ситуацii можеш опинитися.
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27.04.2023 23:00 Відповісти
Пенсіонери ржали, коли я утеплювал, бо я тратив гроші, а у них субсидії.
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28.04.2023 05:43 Відповісти
Коли в квартире бойлер и немає гарячого водопостачання 250 квт це замало.На це й розрахунок.
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24.04.2023 10:39 Відповісти
Бандиту ахметову треба за нову яхту розрахуватись бандиту бені новий замок купити у Провансалі та і ФСБешникам єрмаку з ЗЕблазнем треба "отстегнуть" - ну що ЛОХторат задоволений???
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22.04.2023 16:58 Відповісти
Вже 6 обленерго росіян націоналізовані ? ахметов суркіси син бойка вже передали державі облєнерго через збитковість чи гроші у валізах дальше тягнуть через кордон
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22.04.2023 18:17 Відповісти
эти а*уительные метОды конечно... для населения не поднимем, а поднимем, очевидно, для не-населения (а кто это у нас ненаселение - китайцы?). экономисты от Бога. хотя им в принципе сидеть и рандомно выкатывать цифры (ну или делить в столбик в лучшем случае, чтобы не обидеть знакомых) всей компанией с обслугой и получать за это ********* с премиями наверняка норм. хотя - какой народ такая и работа.
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22.04.2023 20:12 Відповісти
Як співала примадона- '' толи еще будет, толи еще будет,толи ище будет ой- ой-ой....''
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22.04.2023 22:23 Відповісти
Треба удесятеро ,треба лоха робити і робити ще раз !!!!
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23.04.2023 08:21 Відповісти
А після тарифів автоматом підвищаться ціни на все продукти, товари, бензин, послуги (і проституток)

Так що панове "мудрий нАрід", скуповуйте необхідне, хоча ціни на фоні таких новин вже почали зростати, але після тарифів вони ще раз рекордно підскочать.
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23.04.2023 10:51 Відповісти
Що ця зелена блювота каже ? Що у них великі затрати на виробництво електроенергії ?! Це григоришина ?! азмєтова ?! суркісні ?! Це у цієї мерзоти великі РОЗТРАТИ ?!!!
Які справи можуть бути у держави Україна з бандитами і агрессорами в енергетиці ?! Не можуть забезпечувати людей , значить ідіть геть !!! А всі енерго - повернути ДЕРЖАВІ ! А держава має забезпечити людей тарифом при якому люди мають жити ! Люди ! ЛЮДИ !!! ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ !!! А не кучка бидлоти яка все у людей вкрала !
Про які 250 квт. може йти мова . Якщо наприклад у людини будинок стоїть у полі , ніякого газу поблизу немає . Будували люди під заклики грьобаної влади переходити на електроенергію ! Бути незалежними від кацапського газу ! І що тепер тварюки! З вашим тарифами ?! Це не громадян проблема !!! ви мерзота захтіли служити людям ,то служіть !!! Якщо ні то йдіть геть по хорошому !!! Поки ще є у вас трохи часу .
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23.04.2023 20:18 Відповісти
Скорочення власних державних надходжень, що є основним джерелом корупційного перерозподілу для цієї влади, не скоротили апетити влади, яка вирішила під час війни, в момент економічної кризи, втрат основних джерел існування для мільйонів українців підняти ціни на воду і електроенергію. При собівартості електрогенерації АЕС (зараз це 80% генерації) 0,6-0.75 гривен за 1 кВт вирішено підняти тарифи до 2,5 гривен за 1 кВт для населення. При цьому реальні розрахунки з виробниками електроенергії через систему "Гарантований покупець" з початку року впали до рівня 56-50%. Зеленському потрібні гроші. ВАШІ ГРОШІ !
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24.04.2023 12:41 Відповісти
Головне, щоб і рахамії якусь копійчину заробили разом з московськими власниками ОБЛЕНЕРГО та ОБЛГАЗІВ!!
Там і онукам хватить!! Офшорники вкурсі!!
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24.04.2023 15:42 Відповісти
 
 