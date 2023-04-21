Кабмін пропонує компенсації за постачання електроенергії, води та опалення на окуповані території

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду та тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території.

"Схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду та тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Прем'єр заявив, що "важливо зараз зберегти здатність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу".

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни пропонується внести до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Законопроєктом, серед іншого, передбачено надання Кабінету міністрів повноважень визначати особливості здійснення субʼєктами господарювання господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та порядок компенсації збитків, отриманих такими субʼєктами на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ після 24 лютого 2022 року, від провадження діяльності з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу; а також особливості надання комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ після 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, уряд України схвалив розроблену Міністерством реінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.