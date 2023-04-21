Uber пішов з Росії, продавши частку у спільному підприємстві з "Яндексом" зі знижкою

Російський "Яндекс" повністю викупив частку Uber в їх спільному бізнесі таксі.

Сума угоди склала $702,5 млн, повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на пресслужбу російської компанії.

"В результаті угоди "Яндекс" стане єдиним власником групи, до якої входять сервіси замовлення таксі, каршерингу та оренди самокатів", – зазначається у повідомленні.

"Яндекс" уточнює, що компанії вже узгодили узгодили із регуляторами.

Uber та "Яндекс" у лютому 2018 року створили спільне підприємство – зареєстровану в Нідерландах компанію MLU B. V. Вона керувала спільним таксі-бізнесом під брендами "Яндекс Go" та Yango, а також під брендом Uber у Росії та СНД.

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У червні 2020 року Bloomberg з посиланням на два джерела повідомляло, що "Яндекс" розглядає можливість викупу частки Uber у спільній компанії. У 2021 році "Яндекс" викупив у Uber частки у сервісах "Яндекс.Єда", "Лавка", "Доставка" та своєму безпілотному підрозділі за $1 млрд, а також 4,5% акцій спільного підприємства. В результаті частка російської компанії в MLU досягла близько 71%.

За умовами угоди, укладеної в 2021 році, "Яндекс" отримав переважне право протягом двох років викупити у Uber решту 29% у спільному підприємстві за фіксованою ціною в діапазоні $1,8-2 млрд.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Uber заявив, що прискорить продаж частки в спільному з "Яндексом" підприємстві.

У лютому 2023 року джерела Forbes повідомляли, що "Яндекс" веде переговори про викуп 29% у спільному з Uber підприємстві. При цьому через війну та реакцію на неї "Яндекс" вимагатиме знижки до попердньо обумовленої ціни.