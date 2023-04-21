Кабмін виділив 18 мільярдів створеному на базі "Укравтодору" агентству з відновлення

Кабінет міністрів перерозподілив на нові програми залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Йдеться про залишки коштів, які були виділені, але не використані минулого року в рамках інвестиційних проєктів "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України", "Міський громадський транспорт України II", "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", "Енергоефективність громадських будівель в Україні" та "Вища освіта України".

Ці залишки уряд вирішив спрямувати на безповоротній основі на нові бюджетні програми:

17,91 млрд грн – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва (громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), залізничної, енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон, фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а також термомодернізацію будівель;

4,48 млрд грн – Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для надання субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

Як повідомлялося, 13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.