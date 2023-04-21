Кабмін виділив 18 мільярдів створеному на базі "Укравтодору" агентству з відновлення
Новини БізнесЦензор Влада Транспорт
Кабінет міністрів перерозподілив на нові програми залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Йдеться про залишки коштів, які були виділені, але не використані минулого року в рамках інвестиційних проєктів "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України", "Міський громадський транспорт України II", "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", "Енергоефективність громадських будівель в Україні" та "Вища освіта України".
Ці залишки уряд вирішив спрямувати на безповоротній основі на нові бюджетні програми:
- 17,91 млрд грн – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва (громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), залізничної, енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон, фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а також термомодернізацію будівель;
- 4,48 млрд грн – Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для надання субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.
Як повідомлялося, 13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Будь ласка, зачекайте...