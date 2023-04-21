ЄБРР виділяє Хмельницькому кредит на 10 мільйонів євро для закупівлі нових тролейбусів

Європейський банк реконструкції та розвитку надає 10,6 млн євро кредиту комунальному підприємству "Електротранс" (Хмельницький) для фінансування закупівлі нових тролейбусів, а також обладнання для технічного обслуговування та діагностики.

Згідно з повідомленням банку, позика ЄБРР є частиною фінансового пакета, що включає також інвестиційні гранти від Інвестплатформи сусідства ЄС у розмірі до 2,75 млн євро і до 1,7 млн євро – від Спецфонду кризового реагування ЄБРР, який отримує внесок від уряду США, передає Інтерфакс-Україна.

Кошти кредиту та гранти будуть спрямовані на придбання нових тролейбусів із системами дистанційного моніторингу, запчастин та сервісного обладнання.

У свою чергу місто покриє вартість встановлення камер спостереження всередині тролейбусів та модернізацію тролейбусних зупинок, тягових підстанцій та тролейбусного депо в розмірі 1,5 млн євро.

Проєкт є частиною програми ЄБРР "Зелені міста", до якої Хмельницький приєднався у 2019 році. Перший проєкт, підписаний у жовтні 2020 року, стосувався покращення управління твердими відходами.

Раніше мер Хмельницького Василь Симчишин зазначав, що за кошти ЄБРР та гранти планується купити до 45 низькопідлогових тролейбусів, але водночас їхня кількість залежатиме від вартості тролейбусів, яка зросла.

Програму ЄБРР "Зелені міста" засновано у 2016 році. З цього моменту вона допомогла понад 50 містам на трьох континентах, на її підтримку спрямовано понад 5 млрд євро.

В Україні до неї, зокрема, приєдналися Львів, Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Хмельницький.