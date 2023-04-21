Кабмін схвалив призначення керівників 11 підприємств "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 квітня, погодив кандидатури на посади керівників низки підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це пресслужба уряду повідомляє у Telegram.

Зокрема, погоджені кандидатури:

Германа Сметаніна на посаду генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева";

Олександра Матюхіна на посаду директора ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Прогрес";

В’ячеслава Проценка на посаду голови правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова;

Володимира Матусевича на посаду головного конструктора - директора ТОВ "Харківське агрегатне конструкторське бюро";

Володимира Щербаня на посаду директора ТОВ "Науково-виробниче підприємство хімічних продуктів";

Віктора Андрощука на посаду директора ТОВ "Львівський бронетанковий завод";

Анатолія Коваля на посаду директора ТОВ "Жулянський машинобудівний завод "Візар";

Олександра Процюка на посаду директора ТОВ "Красилівський агрегатний завод";

Володимира Шацкова на посаду директора ТОВ "Одеський авіаційний завод";

Сергія Фурдила на посаду директора ТОВ "Запорізький авіаційний ремонтний завод "МіГремонт";

Дмитра Матрунчика на посаду директора ТОВ "Львівський авіаційний завод "ЛДАРЗ".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство.