Росія завдала збитків українській промисловості та логістиці на $50 мільярдів, – UkraineInvest

Сума прямих збитків, завданих Росією українській інфраструктурі, промисловим об’єктам та виробничій логістиці, зросла майже до $50 млрд.

Nакі дані під час онлайн-форуму навів виконавчий директор урядового Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач, передає Укрінформ.

За даними Цівкача, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні постраждали приблизно 22,5% складських приміщень. Загалом же прямі збитки, завдані Росією інфраструктурі України, промисловим об’єктам та виробничій логістиці, в UkraineInvest оцінюють майже у $50 млрд.

"До війни ми мали загалом понад 2,5 млн кв. м складської інфраструктури, переважна більшість – у Київській області. Тепер же її загальний обсяг суттєво зменшився. Адже агресор повністю або частково знищив приблизно 382 тис кв. м складських площ", – констатував Цівкач.

Він розповів, що частину зруйнованих логістичних комплексів вже відбудовано. Приміром, мережа супермаркетів "АТБ" почала відновлювати два свої складські приміщення, а компанія "РЛС" реконструює пошкоджені ворогом склади у Броварах.

Цівкач переконаний, що держава має максимально сприяти зусиллям бізнесу, адже Україна сподівається на стрімкий повоєнний розвиток економіки. А виробничий сектор, поміж іншого, потребує якісної та сучасної логістичної інфраструктури. При цьому в UkraineInvest сподіваються не лише на відбудову зруйнованого, а й на започаткування нових інвестиційних проєктів в цій царині.

Цівкач нагадав про фінансову підтримку, яку гарантує інвесторам закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає надання інвестпроєктам, що відповідають визначеним критеріям, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років, а також відшкодування можливих збитків, завданих держорганами, та надання держпідтримки інвестиційним проєктам обсягом до 30% від суми інвестицій.