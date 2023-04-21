"Укренерго" намагається відновити експорт електроенергії до Європи за нинішніми правилами до ухвалення нових

"Укренерго" продовжує працювати з європейськими партнерами над тим, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках чинного регуляторного поля, допоки національний енергорегулятор – Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – не ухвалив порядок проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину, який відповідає європейським правилам.

"Експорт електроенергії триває в Польщу і Молдову, і ми працюємо над його відновленням до інших країн", – сказано в повідомленні "Укренерго".

Як зазначили в компанії, безперебійному експорту електроенергії до країн Європи наразі перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів. Затвердити такий порядок – відповідальність НКРЕКП, як передбачено законом "Про ринок електричної енергії".

"НЕК "Укренерго" протягом кількох років неодноразово зверталася до регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці "Укренерго" надавали для цього всі необхідні дані та документи. Ми також неодноразово інформували регулятора та Міненерго, що затвердження порядку спільних аукціонів – це перший необхідний крок, але не вичерпний. Необхідно також ухвалити зміни до закону "Про ринок електричної енергії", Податкового кодексу", – зазначили в "Укренерго".

Там нагадали, що тільки протягом останніх місяців "Укренерго" зверталося до НКРЕКП з проханням затвердити порядок проведення спільних аукціонів листами від 8 вересн, 7 листопада 2022 року та 13 березня 2023 року. Також було проведено низку робочих зустрічей з регулятором, на яких з боку "Укренерго" надавалася вся необхідна для прийняття рішення інформація.

"Укренерго" також регулярно інформувало Міненерго, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним, численними офіційними зверненнями починаючи з травня 2022 року.

"Незважаючи на те, що Регулятор досі не ухвалив відповідного європейським правилам Порядку проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину, "Укренерго" продовжує працювати з партнерами і робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке наразі встановлене НКРЕКП", – підкреслили в "Укренерго".

Експорт е/е до Словаччини тривав лише чотири дні після його поновлення з 17 квітня. За цей час трейдери заплатили за перетин майже 17 млн грн, а до Словаччини з України надійшло понад 19 тис. МВт-год. Перетин у Словаччину був єдиним, оплачуваним трейдерами.

Із 21 квітня "Укренерго" не пропонувало трейдерам потужність міждержавного перетину. Як стверджували на ринку, це сталося через наполягання словацької сторони на спільних аукціонах, що дають їй змогу отримувати половину коштів від перерізу.

У повідомленні Міненерго 20 квітня пізно ввечері зазначило, що 19 квітня словацький оператор системи передачі відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною, а причиною такого рішення було проведення "Укренерго" аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності на пів години раніше за операторів системи передачі сусідніх країн, включно зі Словаччиною, що не було погоджено зі словацьким оператором.

Це повідомлення згодом було видалено, але НКРЕКП у коментарі журналістам озвучила аналогічну розміщену Міненерго позицію, додавши при цьому, що вирішення питання проведення двосторонніх аукціонів за участю ОСП України та ОСП країни-контрагента має відбуватися у рамках чинної нормативної бази.

Пресслужба "Укренерго" в коментарях журналістам 20 квітня пізно ввечері зазначила, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перерізів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів, і "Укренерго" щонайменше тричі зверталося до регулятора з проханням затвердити порядок проведення спільних аукціонів.

НКРЕКП збирається ухвалити рішення про проведення позапланової перевірки "Укренерго" через порушення термінів надання інформації на запит регулятора про організацію аукціонів щодо розподілу перетину для експорту е/е до Словаччини, призупиненого з 21 квітня.

Після синхронізації української та європейської енергосистем у березні 2022 року, європейські оператори у зв'язку з війною погоджувалися надавати доступ до перетинів для експорту на умовах, що всі кошти отримуватиме Україна. Але потім почали порушувати питання необхідності проведення спільних аукціонів.