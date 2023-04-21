"Укроборонпром" заперечує закупівлю мастил для техніки у компанії нардепа від партії Медведчука

Державний концерн заперечує інформацію про закупівлю моторної оливи для певних видів броньованої техніки у ТОВ "Торговий дім "Агрінол", власником якого є обраний від забороненої партії ОПЗЖ депутат Олександр Пономарьов.

Як повідомляє пресслужба держконцерну, оливи у "Агрінолу" не закуповували з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Укроборонпром" визнає, що дійсно закуповує певні типи моторних олив для певних видів броньованої техніки під час виробництва, модернізації чи її ремонту.

"Це передбачає технічна документація на ці види ОВТ: тобто для певного виду танків, приміром, потрібен певний тип моторної оливи. Серед переліку олив, передбачених технічною документацією, значиться олива, яку виробляє в тому числі ТОВ "Торговий дім "Агрінол". Однак ДК "Укроборонпром" за час повномасштабного вторгнення не закуповував моторну оливу у зазначеного виробника чи пов'язаних з ним", – запевняють у держконцерні.

В "Укроборонпромі" стверджують, що натомість купували оливу іншого українського виробника, яка має відповідні характеристики, виготовлена за стандартами якості, та пройшла випробування "в бойових умовах".

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, у січні 2023 року Верховна Рада нібито мала позбавити мандата Олександра Пономарьова, який після початку повномасштабного російського вторгнення залишався в окупованому Бердянську, а потім виїхав в Крим, однак 19 січня цього року несподівано з’явився у Раді. Однак він досі працює в парламенті і голосує синхронно з депутатами від "Слуги народу".

Ще у грудні 2021 року журналісти програми "Схеми" з’ясували, що Пономарьов має громадянство Росії.

При цьому у лютому 2021 року Міноборони використовувало листи від Пономарьова, щоб позбутися конкурентів фірми "Військсервіс-волонтер" на тендерах на харчування військовослужбовців, яка у підсумку стала монопольним постачальником продуктів для військових на той час.

Також відомо, що принаймні у 2019 році Міністерство оборони купувало оливи виробництва компанії "Агрінол" у компанії "Торум" (входить до орбіти групи "Трейд Коммодіті").