Албанія скасувала безвізовий режим для росіян

Рада міністрів Албанії своїм рішенням від 20 квітня скасувала безвізовий режим для громадян Російської Федерації, який діяв щороку з 1 травня по 30 вересня.

Про це повідомило посольство Албанії в Росії, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Таким чином, для відвідування Республіки Албанія необхідно оформити візу відповідно до мети поїздки", – попередили у дипломатичному представництві.

Албанія скасувала туристичні візи для росіян на літній сезон у квітні 2022 року. Російські туристи могли в'їжджати на територію країни без віз у період із 1 травня по 30 вересня. Максимальний термін перебування у Албанії у цей час становив 90 днів.

За оцінкою Російського союзу туріндустрії, кількість поїздок із Росії до Європи у 2022 році впала на 90% на тлі запровадження різних обмежень з боку Євросоюзу. Серед європейських країн, які призупинили видачу туристичних віз заявникам із Росії, – Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Фінляндія, Чехія та Естонія.