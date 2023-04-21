Євродепутати закликали перевірити зловживання Угорщини правом вето в ЄС

Група депутатів Європейського парламенту закликала Європейську Комісію відреагувати на політику Угорщини, зокрема, щодо зловживань правом вето та перешкоджання політиці ЄС.

Про це повідомив євродепутат Андрюс Кубілюс у Facebook із посиланням на лист депутатів до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає LIGA.net.

У листі наводиться перелік прикладів того, як Угорщина перешкоджала підтримці України, введенню санкцій проти Росії, зміцненню європейської безпеки та Східного партнерства ЄС.

Угорщину звинувачують в зловживанні, коли вона погрожувала застосуванням права вето під час ухвалення антиросійських санкцій та висувала власні вимоги щодо них.

Угорська влада довгий час блокувала засідання комісії Україна-НАТО.

Також держава зволікає з ратифікацією вступу Швеції та затримувала вступ Фінляндії до Альянсу, йдеться в листі.

"Ми запитуємо, чи готова Комісія підготувати та подати до Ради обґрунтовану пропозицію щодо відкриття процедури для визначення того, чи мають місце навмисні та регулярні дії уряду Угорщини щодо зловживання своїм правом вето в питаннях, які явно потребують солідарності між державами-членами ЄС", – написав Кубілюс.

За європейським законодавством, після звернення третини держав-членів союзу, Єврокомісія або Європарламент можуть ініціювати процедуру визначення ризиків щодо порушення засадничих принципів ЄС певною державою.