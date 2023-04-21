Нацкоміся вдвічі зменшила штраф для "ДТЕК Київські електромережі" Ахметова

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" на 255 тис. грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії, а також ліцензійних умов щодо розподілу е/е.

Регулятор ухвалив таке рішення на засіданні у п'ятницю за результатами планової перевірки діяльності "ДТЕК Київські електромережі" у період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

Серед порушень компанії, зокрема, значаться неповна оплата послуг з передачі е/е та послуг з диспетчерського оперативно-технічного управління у березні-грудні 2022 року, невчасна видача технічних умов та затримки щодо надання послуг із приєднання абонентів до електромереж, а також неповне виконання інвестиційної та ремонтної програм.

"За результатами перевірки ми пропонуємо прийняти постанову про накладення штрафу у розмірі 510 тис. грн. Також зобов'язати ліцензіата врахувати в інвестиційній програмі на 2023 та 2024 роки додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2021 та 2022 роках, відповідно 53,86 млн грн та 32,47 млн грн", – повідомив директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк.

Однак у ході обговорень представники регулятора ухвалили рішення знизити суму штрафу для "ДТЕК Київські електромережі" вдвічі – до 255 тис. грн у зв'язку з позитивною динамікою ліцензіата щодо усунення допущених порушень.

"Більшість порушень на дату прийняття рішення ліцензіатом усунуто, заборгованості погашено. До нас також надійшли і є в матеріалах перевірки листа споживачів, що зауважень немає, а деякі зі споживачів навіть відкликали свої заяви. Поліпшення ми справді бачимо", – пояснив директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП.