Європарламент затвердив правила регулювання ринку криптовалют

Європарламент схвалив загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Регламент MiCA підтримали 517 депутатів Європарламенту за 38 "проти" і 18 утрималися.

Як повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Україна планує оперативно імплементувати ці нові європейські норми у своє законодавство.

"Це дійсно історічна подія, я впевнений Україна буде однією із перших держав, яка імлементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст закопроекту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами", – зазначив член НКЦПФР Юрій Бойко.

У Нацкомісії нагадали, що наразі триває робота над запуском ринку віртуальних активів в України і за основу взято саме регламент MiCА.

Як повідомляється у пресрелізі Європарламенту, MiCA охоплюватиме криптоактиви, які не регулюються чинним законодавством про фінансові послуги.

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Вказується, що узгоджений текст враховує заходи проти маніпулювання ринком та запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншій злочинній діяльності.

У свою чергу, щоб протистояти ризикам відмивання грошей, Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) має створити публічний реєстр постачальників послуг криптоактивів, які не відповідають вимогам, які працюють у ЄС без дозволу.

Крім того, щоб зменшити високий вуглецевий слід криптовалют, великі постачальники послуг повинні розкривати інформацію про споживання енергії.

Наступним кроком буде схвалення тексту регламенту Радою перед публікацією в Офіційному журналі ЄС. Він набуде чинності за 20 днів.

Як повідомлялося, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави 17 лютого.

Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.