Наслідки мобілізації від Путіна: Російські ІТ-компанії нарікають на гостру нестачу фахівців

Російські компанії зіткнулися з рекордним дефіцитом IT-кадрів після початку війни в Україні та мобілізації, зараз вони розглядають можливість найму фахівців з Індії, Ізраїлю, Китаю та інших країн.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на учасників ринку.

За оцінками самого російського уряду, попит на IT-кадри збільшився на 63%. Станом на початок 2023 року було близько 59 тис. відкритих ІТ-вакансій, а термін пошуку кандидатів значно зріс.

"IT-галузь знову завмерла в очікуванні, а співробітники компаній, які не мають броні і не підпадають під відстрочку від мобілізації або призову на термінову службу, знову "на валізах", – пояснила ситуацію HR-директор ГК "Хайтек" Оксана Пахомова у зв'язку з запровадженням у РФ електронних повісток.

Інформація про заборону віддаленої роботи з-за кордону великими російськими квазідержавними компаніями, наприклад VK та "Сбєр", також спровокувала хвилю звільнень співробітників, які виїхали ще минулого року.

На російському IT-ринку вже "не просто кадровий дефіцит, а серйозна криза", зазначає джерело в одній з великих компаній. За його словами, із Росії вже виїхало близько 70% кандидатів, а інші планують переїзд найближчим часом. Це призвело до зростання зарплатних очікувань на 20%.

"Для багатьох вирішальним фактором при виборі роботодавця стали тільки повністю віддалені формати та можливість працювати поза Російською Федерацією", – визнають у "Сібурі".

Водночас приватні російські ІТ-компанії готові наймати фахівців за кордоном.

"Наші компанії готові брати на роботу в штат іноземців", – заявив президент асоціації "Руссофт" (об'єднує 315 російських IT-компаній) Валентин Макаров.

Ринки Китаю та Індії "величезні", зазначає директор з організаційного розвитку групи "Рексофт" Фаїни Лернер. Однак у цих країнах представлені всі найбільші світові компанії, через що "доводиться конкурувати на дуже високому рівні", додала вона.

"Через кадровий дефіцит у нашій країні необхідно створити сприятливі умови для спрощення прийняття на посаду для віддаленої роботи іноземних співробітників", – додає голова ради директорів "Базальт СПО" Олексій Смирнов.

Водночас великі компанії, до яких входять Softline, Ozon, Aviasales і "Яндекс", поки що не розглядають IT-фахівців з-за кордону.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв розповідав, що за дві хвилі від'їзду ІТ-фахівців країну залишили понад 100 тис. осіб, або до 10% співробітників ІТ-компаній, які втікали від оголошеної в Росії мобілізації.

В австрійській дослідницькій організації Complexity Science Hub Vienna підраховували, що Росію міг залишити кожен четвертий (23%) провідний IT-фахівець.