Нацбанк посилив нагляд за фінансовим ринком

Для посилення нагляду за фінансовим ринком та підвищення інституційної спроможності Національний банк вирішив реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити замість нього: Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду. Вони враховують результати спільної роботи НБУ та експертів МВФ з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду. Наразі таке зобов’язання зафіксовано в Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року", – пояснили в Нацбанку.

Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг для забезпечення виконання ними законодавства.

Зокрема, департамент здійснюватиме нагляд за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, контролюватиме усунення порушень, аналізуватиме показники діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій тощо.



Водночас відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;

підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;

здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.

Наразі працівники Департаменту банківського нагляду продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення кадрових процедур.