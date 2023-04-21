БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
894 відвідувача онлайн
Новини Корпоративні відносини
4 741 8
арбітраж (229) арешт (780) Новини компаній (2761) АРМА (275) Укрнафтобуріння (26)

Арешт "Укрнафтобуріння": Україні погрожують міжнародним судом через нерозподілені 16 мільярдів прибутку

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

укрнефтебурение

Британська група JKX Oil&Gas готує позов до України через арешт її корпоративних прав у газовидобувній компанії "Укрнафтобуріння".

Про це повідомив її генеральний директор Андрій Пасішник, передає Liga.net.

"Права (групи, – ред.) були безумовно порушені вищезгаданим судовим рішенням, враховуючи наявність нерозподіленого прибутку "Укрнафтобуріння" за даними останньої фінансової звітності близько 16 млрд грн", – йдеться в заяві JKX Oil&Gas.

Нерозподілений прибуток залишається у компанії як фінансові ресурси, які можуть бути використані як для подальшого розвитку бізнесу, так і для інших цілей, наприклад виплати боргів або інвестування в нові проєкти.

Пасішник заявив, що юристи JKX Oil&Gas готують позови про захист порушених прав акціонерів як до українських, так і міжнародних судів. Компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння", які вона придбала у 2006 році.

На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів – Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems – потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області. Згодом арештовані корпоративні права передали в управління АРМА.

На сайті "Укрнафтобуріння" повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав. Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.

Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн кубометрів газу в підземному сховищі, а на рахунках – близько 1,2 млрд грн грошових коштів, "більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій".

"Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу", – заявила компанія.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин. Компанія афілійована з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів в Україні та Росії, їй належить "Полтавська газонафтова компанія", яка є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток та однією – на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – 27,47% акцій

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а тепер ясно чому Zeдержава конфіскувала у жида цю контору, потрібно перед кредиторами погасити борг у 16 млдр. ну нічо зебіли багаті оплатять хазяїну мойші борги
показати весь коментар
21.04.2023 15:03 Відповісти
Дарма так думаєте. Жоден богатий зебіл не постраждає, а навпаки примножить статки. Борги сплатять за рахунок держави і нових кредитів, бо "шоколадний барига" тримав майбутніх зелених на голодному пайку.
показати весь коментар
21.04.2023 15:19 Відповісти
у зебілів 73-ти відсоткових же закінчилась епоха бідності яка була при триклятому пороху, одже вони тепер багаті....
показати весь коментар
21.04.2023 18:38 Відповісти
Що вони творять за нашими спинами? Треба Коліївщину відновлювати....
показати весь коментар
21.04.2023 15:07 Відповісти
Основні тезиси:

"Укрнафтобуріння" - Компанія афілійована з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів в Україні та Росії. Джерело: https://biz.censor.net/n3413589
показати весь коментар
21.04.2023 15:12 Відповісти
одні із спонсорів виборів "зе лідора " в Україні Британська група JKX Oil&Gas.хоче обдерти український народ через суди,щоб проценти від цих лярдів грн перерахувати в тому числі в "зелений офшор"Звичайна практика жидівського грабежу не тільки України , а й де-яких інших країн світу.
показати весь коментар
21.04.2023 15:36 Відповісти
Газодобування, виробництво електроенергії та їхнє транспортування - мережі, мають бути державними, а не місцевих та закордонних ділків, для яких інтереси держави - народу України порожній звук.
показати весь коментар
26.04.2023 20:50 Відповісти
Скоріш за все брити хотіли арештувати майно Бені, і вони затіяли возню, як з Приватбанком.
показати весь коментар
26.04.2023 22:32 Відповісти
 
 