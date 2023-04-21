Рада в травні продовжить дію воєнного стану та мобілізації, – нардеп
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На початку травня Верховна Рада знову має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року", – зазначив він.
Як зауважив нардеп, це буде сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабної війни. Востаннє, відповідне рішення Рада ухвалила 7 лютого.
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