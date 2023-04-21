АРМА шукає управителів для арештованих активів "Газпрому"

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розпочато пошук управителів для активів, пов’язаних з російським "Газпромом".

Як повідомляє пресслужба АРМА, йдеться про корпоративні права п’яти компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з російським холдингом.

Потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління корпоративними правами компаній:

100% корпоративних прав (на загальну суму 1 млн грн) ТОВ "Газпром збут Україна";

50% корпоративних прав (на загальну суму 93,28 млн грн) ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України";

40% корпоративних прав (на загальну суму 651,5 тис. грн) АТ "Інститут Южніігіпрогаз";

100% корпоративних прав (на загальну суму 6,91 млн грн) ТОВ "Газпромнефть лубрікантс Україна";

94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14,66 млн грн) ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".

"Більшість зазначених підприємств працює на ринку постачання твердого, рідкого та газоподібного палива", – зазначається у повідомленні.

Прийом документів від компаній триває до 16:00 23 травня 2023 року.