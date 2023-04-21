АРМА шукає управителів для арештованих активів "Газпрому"
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Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розпочато пошук управителів для активів, пов’язаних з російським "Газпромом".
Як повідомляє пресслужба АРМА, йдеться про корпоративні права п’яти компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з російським холдингом.
Потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління корпоративними правами компаній:
- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 млн грн) ТОВ "Газпром збут Україна";
- 50% корпоративних прав (на загальну суму 93,28 млн грн) ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України";
- 40% корпоративних прав (на загальну суму 651,5 тис. грн) АТ "Інститут Южніігіпрогаз";
- 100% корпоративних прав (на загальну суму 6,91 млн грн) ТОВ "Газпромнефть лубрікантс Україна";
- 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14,66 млн грн) ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".
"Більшість зазначених підприємств працює на ринку постачання твердого, рідкого та газоподібного палива", – зазначається у повідомленні.
Прийом документів від компаній триває до 16:00 23 травня 2023 року.
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Костя Лобуряка 1545bff9
показати весь коментар21.04.2023 16:44 Відповісти Мені подобається 1
VinsenTuaVega
показати весь коментар21.04.2023 23:29 Відповісти Мені подобається 0
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