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"Нова пошта" заборонила пересилати харчові продукти до країн ЄС

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Через введення обмежень на польській митниці "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки у всі країни ЄС.

Як повідомляє пресслужба компанії, уряд Польщі заборонив ввезення цілої низки товарів з України – цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо.

"Тому "Нова пошта" тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінагрополітики раніше оприлюднило перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Наразі тривають переговори на рівні ЄС щодо врегулювання цього питання.

Автор: Михайло Орлюк
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Треба теж полякам заборонити. Бо наші магазини ломляться від польского сира, молочки, консерв, яблук, тощо... На мільярди в нас продають товару, а наші забороняють. Це несправедливо.
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21.04.2023 14:47 Відповісти
 
 