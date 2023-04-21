До системи "Шлях" для виїзду за кордон внесли понад 230 тисяч водіїв

За час функціонування системи "Шлях", що створювалася передусім для легального виїзду водіїв за кордон і у зворотньому напрямку, до неї було внесено понад 236 тисяч водіїв.

Зокрема, до системи внесено дані про 99,5 тисяч водіїв, що мають везти гуманітарні вантажі та близько 137 тисяч водіїв від ліцензованих перевізників, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас у міністерстві визнають, що при внесенні до цієї системи водіїв-волонтерів могли бути зловживання.

"Робота системи "Шлях" дозволила уникнути транспортної блокади на початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим, процедура внесення до цієї системи водіїв-волонтерів потребує врегулювання та удосконалення, щоб зменшити ризики корупційних зловживань", – сказав заступник міністра Сергій Деркач.

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Наразі ліцензовані перевізники вносять своїх водіїв до системи через офіційний електронний кабінет. Такий формат мінімізує як бюрократичні перепони, так і корупційні зловживання, вважають у міністерстві.

Водії, які забезпечують ввезення гуманітарних вантажів для військових чи населення, вносяться до "Шляху" лише на основі рішення обласної військової адміністрації чи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього юридична особа має подати заяву та обґрунтування до уповноваженого органу.

"Наразі з усіх внесених до системи водіїв-волонтерів лише 26% були ініційовані рішенням Міністерства, 74% – це водії, яких вносили за рішенням ОВА. Аналітика свідчить, що найбільше водіїв внесли до "Шляху" відповідно до рішення Львівської обласної військової адміністрації – більше 21 тисячі. Також більше 12,5 тисяч водіїв внесла Волинська область. Найменше серед усіх обласних військових адміністрацій внесла Донецька ОВА – 24 водія", – уточнили у міністерстві.

Як повідомлялося, за даними сервісу "Опендатабот", станом на 1 березня за "загальною процедурою" через систем "Шлях" було видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон.

Переважна більшість отриманих за цей час дозволів стосується виїздів у бізнес-справах – близько 1,1 млн дозволів. Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.