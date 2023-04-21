Українські аграрії посіяли мільйон гектарів ярих культур

Станом на 21 квітня українські аграрії вже посіяли 1 млн 5 тис. га зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зокрема, площа посівів ярої пшениці становить 169,1 тис. га, ярого ячменю – 557,4 тис. га, гороху – 110,2 тис. га, вівса – 81,7 тис. га, кукурудзи – 53,4 тис. га, гречки – 0,27 тис. га та проса – 1,7 тис. га.

Зазначається, що за минулий тиждень всього посіяно 278,4 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах аграрії Полтавщини – 83,5 тис. га. Водночас пшениці найбільше засіяно на Дніпропетровщині (29,6 тис. га), кукурудзи – на Сумщині (26,4 тис. га).

При цьому, до сівби цукрових буряків приступили аграрії 10 областей: Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини. Загалом посіяно 54,4 тис. га.

Водночас соняшник сіють аграрії Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Буковини, Чернігівщини, посіяно – 137,3 тис. га. Найбільше на Сумщині – 34,7 тис. га.