Польща відкрила транзит української аграрної продукції. Перші вантажі попрямують до Німеччини та Нідерландів

У ніч проти 21 квітня Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України після того, як зупинила його разом з імпортом минулого тижня.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, після 2 години ночі в законодавчому віснику з'явилося розпорядження міністра розвитку і технологій, яке дозволило транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі, передає Європейська правда.

За даними радіостанції, перші транспортні засоби з українськими харчами, які перетнуть пункт пропуску "Дорогуськ" у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця.

"Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П'ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб охорони транспорту.

Служби супроводжуватимуть водіїв і таким чином стежитимуть за тим, щоб вміст вантажів у цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця не розвантажили на території Польщі", – повідомляють на RMF FM

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.

Транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.

Зернові, яйця, м'ясо птиці та продукти бджільництва будуть охоплені електронною системою нагляду. Транспортні засоби, що їх перевозять, будуть опломбовані, а їхній маршрут будуть відстежувати.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України. Водночас Польща, на відміну від інших країн, заборонила й транзит української сільськогосподарської продукції до інших держав. Пізніше стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.