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Новини Аграрний ринок
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Польща відкрила транзит української аграрної продукції. Перші вантажі попрямують до Німеччини та Нідерландів

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

черга

У ніч проти 21 квітня Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України після того, як зупинила його разом з імпортом минулого тижня.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, після 2 години ночі в законодавчому віснику з'явилося розпорядження міністра розвитку і технологій, яке дозволило транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі, передає Європейська правда.

За даними радіостанції, перші транспортні засоби з українськими харчами, які перетнуть пункт пропуску "Дорогуськ" у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця.

"Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П'ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб охорони транспорту.

Служби супроводжуватимуть водіїв і таким чином стежитимуть за тим, щоб вміст вантажів у цих вантажівках – крупи, кукурудза та яйця не розвантажили на території Польщі", – повідомляють на RMF FM

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.

Транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.

Зернові, яйця, м'ясо птиці та продукти бджільництва будуть охоплені електронною системою нагляду. Транспортні засоби, що їх перевозять, будуть опломбовані, а їхній маршрут будуть відстежувати.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України. Водночас Польща, на відміну від інших країн, заборонила й транзит української сільськогосподарської продукції до інших держав. Пізніше стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
Чому польські? А наші що, залишились лохами?
Заявляли транзит а організували контрабанду.
Це як насрати доброму сусіду під двері і казати що то не ми.
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21.04.2023 13:32
+5
Вони далі протестують, грьобаним польським рольнікам хотілось би бути самим на світі і ще щоб були німці котрі тільки в них би купляли і давали гроші
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21.04.2023 13:09
+4
польські бариги - заробили перепродучи українське збіжжя у себе на ринку, польскі фермери рубонули бабла розвівши Брюссель на додаткові дотації. Тепер можна відкривати кордони для транзиту. Геніальний схєматоз
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21.04.2023 13:03
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Чого іх так напрягає транзит .
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21.04.2023 12:43 Відповісти
Того що може то був ніякий не транзит?
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21.04.2023 12:50 Відповісти
а транзит польських товарів до України не напрягає?) яка може бути торгівля якщо кожна країна буде забороняти товари іншої...
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21.04.2023 12:54 Відповісти
Вислужуються перед виборцями, у Польщі скоро вибори ,а фермери завжди голосували за діючу партію Право і Справедливість
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21.04.2023 14:44 Відповісти
польські бариги - заробили перепродучи українське збіжжя у себе на ринку, польскі фермери рубонули бабла розвівши Брюссель на додаткові дотації. Тепер можна відкривати кордони для транзиту. Геніальний схєматоз
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21.04.2023 13:03 Відповісти
Вони далі протестують, грьобаним польським рольнікам хотілось би бути самим на світі і ще щоб були німці котрі тільки в них би купляли і давали гроші
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21.04.2023 13:09 Відповісти
от би польські рольники ********* тебе з Польщі на історічєскую родіну
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21.04.2023 13:39 Відповісти
Чому польські? А наші що, залишились лохами?
Заявляли транзит а організували контрабанду.
Це як насрати доброму сусіду під двері і казати що то не ми.
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21.04.2023 13:32 Відповісти
Вашим похєр кому продавати зерно, а бариги вони і у Польщі - бариги, тільки місцеві. Тільки чомусь польська влада не каже вголос, що цей весь схематоз з продажем транзитного зерна - справа рук польських бариг.
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21.04.2023 14:15 Відповісти
Трохи не так. Якщо хто купує товар в Україні - то вже не наше діло що він буде з ним робити.
Але якщо наші везуть товар через Польщу наче транзитом а самі продають його там - то це є контрабандисти та у військовий час мародери та покидьки які підривають обороноздатність нашої держави.
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21.04.2023 14:50 Відповісти
Так, українські водії зупинились на пів дорозі в Польщі, і стали продавати в чужій країні без відома поляків...І такі наполегливі ті водії що тепер під конвоєм вузуть ті продукти, запломбовують на в'їзді і виїзді, трирівневі заходи безпеки
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21.04.2023 15:17 Відповісти
А може, ото я думаю, польські продавці просто нападають на ті фури та вагони з зерном, а потім продають в Бедренці? А наші ні прі чем? Як вам там в Польщі, видніше?
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21.04.2023 15:24 Відповісти
Довбойоб типу з Польщі Зерно ніхто фурами не возить за кордон!
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21.04.2023 17:01 Відповісти
Ти підзаїбав своїм постійним срання в бік поляків

Яке ще "збіжжя", чмо гугл-транслєйтівське?
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21.04.2023 13:38 Відповісти
Я б тих хто таку аферу організував з нашого боку по контрабанді в Польщу звинуватив в підриві обороноздатності України та припаяв би тюрми років по 10 за зраду.
Хто ж це такі, невже ніхто не знає?
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21.04.2023 13:45 Відповісти
А как же пестициды найденные поляками в украинском зерне? Мыши поели?
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21.04.2023 13:57 Відповісти
Поляки не находили пестицідів у зерні. Це були словаки і лише у одній партії)
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21.04.2023 14:42 Відповісти
Польша направила в Систему раннего предупреждения об опасных пищевых продуктах и кормах (RAFSS) информацию о том, что в завезенной в Польшу с Украины пшенице были обнаружены опасные для здоровья человека пестициды, сообщила находящаяся в Брюсселе журналистка RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон.

Эти сведения подтвердил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер (Stefan de Keersmaecker).
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21.04.2023 15:58 Відповісти
У меня по этой новости выплывают в гугле только рашистские СМИ)
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21.04.2023 16:59 Відповісти
А ты что, из москвы гуглишь?
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21.04.2023 19:54 Відповісти
Этой новости нет на украинских сайтах, от слова совсем.
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21.04.2023 20:40 Відповісти
Не старайся, дурачок! Украинский экспорт осуществляется в рамках соглашений с ЕС, и особо ретивые польские (и других стран) лоббисты скоро получат ****** за свою самодеятельность
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21.04.2023 17:00 Відповісти
Не старайся, дурачок! Там нет ни одного моего слова. Это официальная инфа.
Или ты ЕС считаешь дураками? То тогда ты минимум не дурачок
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21.04.2023 19:53 Відповісти
Так то така гра..
Щоб не казали, що вивозять нашу їжу, а нам голодувати...

Брати, запасаємося їжею, тримаємося разом!
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21.04.2023 23:23 Відповісти
 
 