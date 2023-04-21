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Виробник батарейок Duracell йде з Росії, – ЗМІ

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duracell

Акціонери компанії виробника батарейок Duracell ухвалили рішення про вихід з російського ринку.

Про це пише російський Telegram-канал Mash з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що основною причиною відповідного рішення стало припинення постачання продукції з Бельгії, де розташований завод бренду.

Перед виходом з російського ринку компанія розпродасть запаси товарів, що залишилися, і розрахується зі співробітниками, пише Mash.

Duracell – торгова марка побутових батарейок, що випускаються транснаціональною компанією Procter & Gamble.

Як повідомлялося, німецький виробник шин Continental домовився про продаж заводу шин у РФ місцевій компанії. 

Автор: Юлiя Недашківська
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