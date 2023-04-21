Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС

У Міністерстві аграрної політики та продовольства оприлюднили перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення в країни Європейського Союзу з України.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про перелік продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Щодо Румунії, зазначається, що наразі країна розглядає можливість тимчасового призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Поки що рішення не прийнято.

Повний перелік забороненої до ввезення продукції можна подивитися тут.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро.