БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
894 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринок
10 023 33
зерно (1675) Мінагрополітики (1226) експорт (3421) зернові (1093)

Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

У Міністерстві аграрної політики та продовольства оприлюднили перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення в країни Європейського Союзу з України.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про перелік продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Щодо Румунії, зазначається, що наразі країна розглядає можливість тимчасового призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Поки що рішення не прийнято.

Повний перелік забороненої до ввезення продукції можна подивитися тут. 

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
что вы за бред пишите про Зеленского я ОТ НЕГО НЕ ВОССТОРГЕ И ПЛЮЮСЬ И ЗАПРЕТ НИКАК НЕ СВЯЗАН С НИМ А С ТЕМ ЧТО ФЕРМЕРЫ И ВЛАСТЬ ЕВРОПЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЧТО ТЕРЯЮТ РЫНОК ВНУТРИ ЕВРОПЫ НИКТО ПОПРОБЫВАВ НАШУ ПРОДУКЦИИЮ ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕТ ИХНЕЕ ГИМНО ГМО И ПЛАСТМАССУ...да еще по *********** ценам в 2-4 раза выше нашей... фактор войны беженцев перевернул у Европейцев понимании того каким лайном и по каким ценам им скармливают типа продукты питания и сельхозпродукты фермеры в Европе это прослойка никуя не делают а стригут баранов с бюджетов стран ДОТАЦИИ КРЕДИТЫ...а по итогу Европейцы стали возмущаться тем что оказалось нищая Украина селяни могут дать качественный и главное в разы дешевле продукты питания и сельскохозяйственные продукции...
показати весь коментар
21.04.2023 13:28
+6
На смак їжа у них не гірша, і часто дешевше, хоча в середньому приблизна та же ціна. ГМО, так у нас посівний матеріал той же самий, модифікований, тому все що вирощено таке ж саме ГМО, крім деяких старих сортів плодової продукції, і то вже її дуже стало мало.
показати весь коментар
21.04.2023 13:52
+5
Це, як казав Найвєлічайший, вперше. Такого ще не було. Порошенко всіма силами робив все, щоб максимум продукції йшло до Європи, бо багато хто ще пам'ятає, як кацапи перекрили нам збут сільгосппродуктів до Цапії, куди було орінтовано наше виробництво. Ембарго кацапів пам'ятає весь світ. А Володя Боневтік ламає ці накатані стежинки зсередини. На чию користь працюєш Володя?
показати весь коментар
21.04.2023 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це, як казав Найвєлічайший, вперше. Такого ще не було. Порошенко всіма силами робив все, щоб максимум продукції йшло до Європи, бо багато хто ще пам'ятає, як кацапи перекрили нам збут сільгосппродуктів до Цапії, куди було орінтовано наше виробництво. Ембарго кацапів пам'ятає весь світ. А Володя Боневтік ламає ці накатані стежинки зсередини. На чию користь працюєш Володя?
показати весь коментар
21.04.2023 12:55 Відповісти
Звісно , на кого працює зелень з оманськими договорняками 😠
показати весь коментар
21.04.2023 13:11 Відповісти
что вы за бред пишите про Зеленского я ОТ НЕГО НЕ ВОССТОРГЕ И ПЛЮЮСЬ И ЗАПРЕТ НИКАК НЕ СВЯЗАН С НИМ А С ТЕМ ЧТО ФЕРМЕРЫ И ВЛАСТЬ ЕВРОПЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЧТО ТЕРЯЮТ РЫНОК ВНУТРИ ЕВРОПЫ НИКТО ПОПРОБЫВАВ НАШУ ПРОДУКЦИИЮ ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕТ ИХНЕЕ ГИМНО ГМО И ПЛАСТМАССУ...да еще по *********** ценам в 2-4 раза выше нашей... фактор войны беженцев перевернул у Европейцев понимании того каким лайном и по каким ценам им скармливают типа продукты питания и сельхозпродукты фермеры в Европе это прослойка никуя не делают а стригут баранов с бюджетов стран ДОТАЦИИ КРЕДИТЫ...а по итогу Европейцы стали возмущаться тем что оказалось нищая Украина селяни могут дать качественный и главное в разы дешевле продукты питания и сельскохозяйственные продукции...
показати весь коментар
21.04.2023 13:28 Відповісти
На смак їжа у них не гірша, і часто дешевше, хоча в середньому приблизна та же ціна. ГМО, так у нас посівний матеріал той же самий, модифікований, тому все що вирощено таке ж саме ГМО, крім деяких старих сортів плодової продукції, і то вже її дуже стало мало.
показати весь коментар
21.04.2023 13:52 Відповісти
ну хз, "наши" иногда похлеще всякой химией поливают, плохое обычно быстро перенимается (а поскольку это наши - то обычно цены выбирают поменьше, а там как водится ни экспериментов ни проверок). так что "чужого научайтесь" - это да, научились, только не того чего надо.
показати весь коментар
21.04.2023 19:54 Відповісти
Наше зерно експортується у Швейцарію, Емірати, Британію. Що там ніхто не контролює "хімію"?
показати весь коментар
21.04.2023 20:19 Відповісти
мне больше интересно чем нас кормят. потому как у тех же поляков немцев и т.п. товары "на экспорт" (нам) и для собственного потребления таки отличаются (по отзывам). причем для себя, как правило, - лучше, качественнее, проверенное и т.п. у нас таки кажется все наоборот.
показати весь коментар
21.04.2023 21:17 Відповісти
Взагалі то, в Німеччині продукти кращі, смачніші, натуральніші..
Помідори як помідори, з грядки, яйця теж з жовтими жовтками, в ковбасі м'ясо.
Сири теж натуральні...
Відразу можна побачити, що Ви там ніколи не були))
показати весь коментар
21.04.2023 23:19 Відповісти
а воно окрім свого дивану буває мабудь лише в туалеті...
показати весь коментар
22.04.2023 20:46 Відповісти
Зняття Євросоюзом обмежень на українську продукцію загнало європейських фермерів під плінтус. До чого тут зелень, при всій неповазі до нього?
показати весь коментар
21.04.2023 13:44 Відповісти
Авжеж, пам"ятаємо.Максимум продукції всіма силами - це річні квоти, які на більшість товарів закінчувались вже в лютому - березні.
показати весь коментар
21.04.2023 13:40 Відповісти
китай і тіки китай.тіки якого пляшуть єври під їх дудку ?
показати весь коментар
21.04.2023 13:46 Відповісти
А ось і підоспіла "тиха" зброя проти України.
Не вигідна Європі перемога України.
Лиш публічно це сказати не хочуть.
Так що треба зціпити зуби і розраховувати лиш на самих себе.
Падати, вставати і йти далі.
показати весь коментар
21.04.2023 13:51 Відповісти
"Падати, вставати і йти далі."
В Європу?
показати весь коментар
21.04.2023 23:16 Відповісти
Передивився, що попало під заборону - практично УСЯ сільськогосподарська продукція! Це брутальне порушення норм ВТО та умов вільної торгівлі з країнами ЄС! І повне мовчання української влади та її очільника Зєлєнського щодо аналогічних дискрімінаційних кроків з нашого боку по відношенню до країн, які ввели абсолютно незаконні санкції,- є свідченням повної імпотенції укровлади по відношенню до свого населення у першу чергу!
показати весь коментар
21.04.2023 14:28 Відповісти
Ви тільки подивіться на цей заборонений список для експорту від польского уряду:

Овочі і фрукти,

Продукти переробки з овочів і фруктів,

Вина,

Яловичина і телятина,

Молоко і молокопродукти,

Свинина,

Баранина і козлятина,

Яйця,

Курятина,

Цукор,

Продукти бджільництва.

Тут справа зовсім не у контрабандному зерні, це тотальна заборона для всього експорту укр. сг продукції. Так званий вільний ринок ЄС де є конкуренція і чесна ціна - виявився на справді пшиком. А лошари і далі волають "про братній народ".
показати весь коментар
21.04.2023 14:34 Відповісти
Ну, волають, але ж вже тише, тише..
показати весь коментар
21.04.2023 23:15 Відповісти
Курва.""Пшеяцєлі з польскей впірдолілі санкції пшеців паньства України,ктуре броні польскі дупи, в войне з рускімі свінямі,аби ті їх нє пердолілі..."""
показати весь коментар
21.04.2023 18:42 Відповісти
Сіджявем у кактуса ,бавівемшє с тигрисем, а тигрис то єст тигрис, кававек дупи вигриз.***** пєс канарка, а канарек медвєджя.
показати весь коментар
23.04.2023 18:01 Відповісти
Скільки невдоволених... А тим, що із-за масового вивозу продукції на експорт у самій Україні для населення зростають ціни, то всі задоволені?
показати весь коментар
21.04.2023 21:07 Відповісти
Для українців немає ніякої користі від цих хитро***их торгових схем контрабандистів (крім підвищення цін на українські продукти в магазинах).
показати весь коментар
22.04.2023 17:08 Відповісти
А звідки інформація, що якщо не вивозити агропродукцію на експорт, то вона здешевшає в Україні? Ти не думав, що в такому випадку ніхто не буде нічого вирощувати в Україні?
показати весь коментар
23.04.2023 06:00 Відповісти
Наклали санкції на Україну, заборонили експорт:

Зернові, частина І;Цукор, частина ІІІ;Сухий корм, частина IV;Насіння, частина V;Хміль, частина VІ;Льон і конопля, частина VІІІ;Овочі і фрукти, частина ІХ;Продукти переробки з овочів і фруктів, частина Х;Вина, частина ХІІ;Яловичина і телятина, частина ХV;Молоко і молокопродукти, частина ХVІ;Свинина, частина ХVІІ;Баранина і козлятина, частина ХVІІІ;Яйця, частина ХІХ;Курятина, частина ХХ;Алкоголь етиловий, сільськогосподарського походження, частина ХХІ;Продукти бджільництва, ХХІІ;Решта продуктів, частина ХХІV.
показати весь коментар
21.04.2023 23:14 Відповісти
напомню что по отсосциации(спасибо сене!) с ес были квоты на агропродукцию.
Чтобы как-то помочь в 2022 ес снял квоты.
Теперь они их вернули.
Ато разогнались, как-будто уже приняли в союз.
показати весь коментар
22.04.2023 12:34 Відповісти
Саме так воно і є. Крім того, тут зібралося стадо московських тролів (і звичайних ідіотів), які кричать про «санкції» і нібито «шкоду для України».
Насправді масовий продаж українських сільськогосподарських товарів до ЄС простим українцям нічого не дав. Збагачувалися тільки трейдери, які купували товари в українських фермерів за низькими цінами і з великим прибутком продавали їх в ЄС (хоча все ще нижче європейських цін). У довгостроковій перспективі вони спустошили б український ринок і ціни на сільгосппродукцію в Україні підвищилися б, а від цього постраждали б прості українці.
показати весь коментар
22.04.2023 16:52 Відповісти
Ти дебіл, експорт продукції дає приток валюти в країну. Експортна виручка тримає на плаву гривню, а фермери отримують гроші за свою роботу. Хоч звідки це знати мийнику польських унітазів.
показати весь коментар
23.04.2023 06:02 Відповісти
Не полінуйтеся і прочитайте статтю з докладною аналітикою ОБКРАДАЮТЬ ДВІЧІ: ЕКСПОРТЕРИ ПРОДАЮТЬ ЗЕРНО ЗА БЕЗЦІНЬ, ТА ЩЕ Й НЕ ПОВЕРТАЮТЬ ГРОШІ В КРАЇНУ
показати весь коментар
23.04.2023 09:48 Відповісти
сам ти дебіл. ні біса не розумієшся на міжнародній торгівлі сільськогосподарськими товарами, кон'юнктури цих аграрних ринків, особливості поведінки і протекціонізму. Понабирали тут по об'явам "розумників", які знають все і про всіх, а насправді повні невігласи.

Ти про трансферні ціни знаєш щось і схеми торгівлі за кордон з України? Гривня тримається не через цих пейсатих міжнародних трейдерів (особливо зернотрейдерів: Гленкор, Каргілл, Дрейфус і т.п.), а через фінансову допомогу західних урядів.
показати весь коментар
23.04.2023 19:35 Відповісти
дружні країни ЕС ,а ми туди так рвалися..
показати весь коментар
23.04.2023 09:25 Відповісти
Знову мандри ес ес ес
Ес це тільки маленька частина світу
Шукайте ринку збуту --і якщо є сбут обходьте ес
Робіть продукцію кращу ніж в ес
Крім ес ---- є ще кращі світоаі зразки
Наша продукція повинна бути на рівні кращіх
світових зразків -- і не буде проблем з збутом
показати весь коментар
23.04.2023 15:01 Відповісти
Треба теж в Україні забаронити молочку із Польщі!
показати весь коментар
23.04.2023 16:46 Відповісти
Гарний початок дружби із справжніми "братами"... Вдало підібраний час і момент! Вітаю йолопів, що ще надіються на когось і мріють про шашлики, а не за ракети...
показати весь коментар
23.04.2023 18:23 Відповісти
А може і нам ввести аналогічні заборони, щоб польське дешеве лайно залишалося в Польщі?
показати весь коментар
24.04.2023 09:54 Відповісти
 
 