Оприлюднено список продуктів, заборонених для експорту в ЄС
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У Міністерстві аграрної політики та продовольства оприлюднили перелік сільськогосподарських продуктів, заборонених до ввезення в країни Європейського Союзу з України.
Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про перелік продуктів, заборонених до ввезення з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії.
Щодо Румунії, зазначається, що наразі країна розглядає можливість тимчасового призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Поки що рішення не прийнято.
Повний перелік забороненої до ввезення продукції можна подивитися тут.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.
Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги. Його сума може становити 100 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
Помідори як помідори, з грядки, яйця теж з жовтими жовтками, в ковбасі м'ясо.
Сири теж натуральні...
Відразу можна побачити, що Ви там ніколи не були))
Не вигідна Європі перемога України.
Лиш публічно це сказати не хочуть.
Так що треба зціпити зуби і розраховувати лиш на самих себе.
Падати, вставати і йти далі.
В Європу?
Овочі і фрукти,
Продукти переробки з овочів і фруктів,
Вина,
Яловичина і телятина,
Молоко і молокопродукти,
Свинина,
Баранина і козлятина,
Яйця,
Курятина,
Цукор,
Продукти бджільництва.
Тут справа зовсім не у контрабандному зерні, це тотальна заборона для всього експорту укр. сг продукції. Так званий вільний ринок ЄС де є конкуренція і чесна ціна - виявився на справді пшиком. А лошари і далі волають "про братній народ".
Зернові, частина І;Цукор, частина ІІІ;Сухий корм, частина IV;Насіння, частина V;Хміль, частина VІ;Льон і конопля, частина VІІІ;Овочі і фрукти, частина ІХ;Продукти переробки з овочів і фруктів, частина Х;Вина, частина ХІІ;Яловичина і телятина, частина ХV;Молоко і молокопродукти, частина ХVІ;Свинина, частина ХVІІ;Баранина і козлятина, частина ХVІІІ;Яйця, частина ХІХ;Курятина, частина ХХ;Алкоголь етиловий, сільськогосподарського походження, частина ХХІ;Продукти бджільництва, ХХІІ;Решта продуктів, частина ХХІV.
Чтобы как-то помочь в 2022 ес снял квоты.
Теперь они их вернули.
Ато разогнались, как-будто уже приняли в союз.
Насправді масовий продаж українських сільськогосподарських товарів до ЄС простим українцям нічого не дав. Збагачувалися тільки трейдери, які купували товари в українських фермерів за низькими цінами і з великим прибутком продавали їх в ЄС (хоча все ще нижче європейських цін). У довгостроковій перспективі вони спустошили б український ринок і ціни на сільгосппродукцію в Україні підвищилися б, а від цього постраждали б прості українці.
Ти про трансферні ціни знаєш щось і схеми торгівлі за кордон з України? Гривня тримається не через цих пейсатих міжнародних трейдерів (особливо зернотрейдерів: Гленкор, Каргілл, Дрейфус і т.п.), а через фінансову допомогу західних урядів.
Ес це тільки маленька частина світу
Шукайте ринку збуту --і якщо є сбут обходьте ес
Робіть продукцію кращу ніж в ес
Крім ес ---- є ще кращі світоаі зразки
Наша продукція повинна бути на рівні кращіх
світових зразків -- і не буде проблем з збутом