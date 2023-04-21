У межах формату "Рамштайну" Україні надали $55 мільярдів безпекової допомоги, – Міноборони США

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайну") вже надали Україні $55 млрд безпекової допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині, передає Укрінформ.

"Загалом учасники цієї контактної групи надали понад $55 млрд безпекової допомоги Україні", – сказав він.

За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.

Як відомо, 21 квітня на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині проходить 11 засідання Контактної групи з питань оборони України.