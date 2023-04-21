Німецький виробник шин Continental продає завод і йде з Росії

Компанія Continental Global Holding Netherlands B.V, яка володіє заводом і дистриб’ютором шин в Росії, підписала угоду про продаж своєї частки в торговій компанії "Континентал Тайрс Рус" з АТ "Промислові активи С8".

Як пише "Комерсант", компанія "Промислові активи С8" повʼязана з S8 Capital бізнесмена Армена Саркісяна, що займається у РФ держлотереями.

Аналогічна угода, ймовірно, була укладена і по заводу шин, зараз обидві очікують на схвалення влади. 19 квітня Frankfurter Allgemeine повідомила, що угода з продажу російських активів Continental очікує на схвалення влади.

Згідно із матеріалом, Саркісян є партнером співвласника дилера "Авілон" Олександра Варшавського, сам "Авілон" зараз купує калузький завод Volkswagen.

Зазначається, що угода була підписана у лютому, але на кінець березня вимоги щодо закриття угоди не були виконані в повному обсязі.

У російському офісі Continental повідомили, що представництва компанії, зокрема "Континентал Тайрс Рус" та "Континентал Калуга", "продовжують працювати у штатному режимі".

Як повідомлялося, у березні 2023 року голова Continental Нікола Сетцер заявив, що компанія планує остаточно піти з Росії, продавши свій завод у Калузі.

Continental має два підприємства в Калузі: завод з виробництва шин і завод автомобільних комплектуючих ContiTech. Також Continental керує заводом з виробництва автомобільних технологій (Automotive Technologies sector) у Чистополі (Татарстан).

Завод "Континентал Калуга" було введено в експлуатацію у 2013 році у технопарку "Росва" під Калугою. Обсяг інвестицій у проект становив 240 млн євро. Завод виробляє шини брендів Continental, Gislaved та Matador розміром від 13 до 21 дюйма. Завод співпрацює з Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan та Volkswagen.

Завод ContiTech був відкритий у Калузькій області у 2014 році. Обсяг інвестицій у підприємство становив 17 млн ​​євро. Підприємство випускає шлангопроводи для систем кондиціювання та гідропідсилення керма.