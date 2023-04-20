БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
897 відвідувачів онлайн
Новини Макроекономіка
325 0
угода (188) торгівля (729) Качка (57)

Україна може почати переговори про приєднання до Транстихоокеанського партнерства CPTPP цього року, – торгпред

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

тарас,качка

Уряд України найближчим часом ухвалить рішення про звернення України щодо приєднання до торгової Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство CPTPP.

Як повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в кулуарах українсько-американського форуму партнерства, організованого Американськими торговими палатами двох країн минулого тижня, після цього звернення вже влітку може надійти рішення у відповідь про початок цих переговорів, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Качка, велику допомогу в майбутній роботі надасть модернізована двостороння угода про вільну торгівлю з Канадою, погоджену під час візиту української урядової делегації 11 квітня цього року.

Торговий представник зазначив, що у Великої Британії робота з приєднання до CPTPP зайняла 2,5 року, але Україна розраховує пройти цей шлях швидше завдяки відпрацьованій угоді з Канадою.

Він нагадав, що до оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою додано 19 нових розділів, зокрема щодо цифрової торгівлі, захисту інвестицій, послуг.

Загалом, коментуючи роботу уряду в напрямку оновлення існуючих угод з метою розширення доступу на ринок, Качка вказав на ратифіковану минулого тижня угоду з Молдовою, до якої внесено можливість оформлення сертифікатів щодо перевезення EUR.1.

"Плюс у нас на черзі ратифікація угоди з Північною Македонією. Усі комітети пройшли, найближчого тижня ратифікуємо. Там поширення доступу на ринок плюс EUR.1", – додав торговий представник.

За його словами, також ведуться додаткові консультації щодо ратифікації угоди з Туреччиною та переговори про угоду про комплексне економічне партнерство (CEPA) з ОАЕ.

"І очевидно, що ми теж говоритимемо з Європейським Союзом про те, щоб це одностороннє обнулення (мита) стало двостороннім, постійним. Але це зараз дуже чутливе питання, тому що ми бачимо, що на кордонах відбувається", – сказав Качка.

Він також зазначив, що ще одним напрямком роботи є продовження укладених у минулому році строком на рік угод про зняття бар'єрів для української продукції. За його словами, з Великою Британією це питання вже вирішене: було проведено торговий комітет у Лондоні та оголошено, що угода працюватиме далі.

"Із ЄС рішення на виході, сподіваюся, ніщо не завадить", – зазначив торговий представник України, вказавши, що поточна криза на кордоні з агропродукцією більше спричинена не раціональними, а емоційними та політичними аргументами.

За його словами, добрі перспективи такого продовження також у випадку Канади та США (у США воно стосується лише сталі), відповідні переговори було проведено днями.

Учасниками CPTPP є 11 країн Тихоокеанського регіону, включно з Австралією, Новую Зеландією, Канадою, Мексикою, Перу, Чилі, Японією, Малайзією, В'єтнамом, Сінгапуром і Брунеєм.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 