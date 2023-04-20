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Україна приєдналася до механізму цивільного захисту Євросоюзу

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єврокомісія

Європейська Комісія оголосила про приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

"Сьогодні Україна стає державою-учасницею механізму цивільного захисту ЄС – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від катастрофи", – йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, член ЄК із антикризового управління Янез Ленарчич підписав 20 квітня в Києві від імені Євросоюзу угоду про надання Україні повноправного членства у механізмі цивільного захисту.

Механізм цивільного захисту ЄС із лютого 2022 року спрямовував Україні екстрену допомогу з усього Європейського Союзу. В рамках цієї допомоги було доставлено понад 88 тис. тонн рятувального обладнання, продовольства та медикаментів.

"Тепер, будучи повноправним членом, Україна також зможе спрямовувати допомогу через механізм, коли інша країна опиниться у кризовій ситуації", – пояснили в Брюсселі.

Автор: Галина Ялівець
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