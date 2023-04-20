Google хоче використовувати штучний інтелект для створення реклами

Компанія Google збирається найближчими місяцями впровадити технології створення контенту за допомогою штучного інтелекту в рішення для рекламодавців.

Як пише Financial Times із посиланням на непублічну презентацію компанії, Google має намір використовувати генеративний (що створює контент) ШІ для формування рекламних оголошень на основі маркетингових матеріалів, підготовлених людиною, передає Інтерфакс.

Зазначається, що Google вже використовує ШІ для створення простих рекомендацій товарів. Проте інтеграція останніх розробок у сфері генеративного ШІ дозволить створювати набагато складніші рекламні кампанії, схожі на роботу рекламних агенцій, пояснює видання.

Ці розробки також задіяні у нещодавно представленому компанією чат-боті Bard. Аналогічні технології використовує чат-бот ChatGPT, який привернув увагу світових ЗМІ та фахівців на початку цього року.

Штучний інтелект Google зможе генерувати оголошення на основі зображень, відео та тексту з урахуванням параметрів аудиторії та цільових показників рекламної кампанії.

Газета відзначає побоювання знайомої з презентацією людини, пов'язані з особливостями функціонування чат-ботів, які можуть видавати хибні твердження за справжні.

"Технологія заточена на конверсію потенційних покупців у реальних і не має поняття, де правда", – заявило джерело.

Google повідомила FT, що має намір передбачити захист від подібних помилок – так званих галюцинацій ШІ – при розгортанні нового функціоналу.