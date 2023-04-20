Мінагрополітики розширило критерії підприємств для бронювання працівників від мобілізації

Міністерство аграрної політики та продовольства розширило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства та можуть бронювати працівників від мобілізації.

Як повідомляє пресслужба міністерства, з 18 квітня до таких підприємств можуть бути віднесені також селекційні компанії та постачальники насіння овочевих та польових культур.

Зокрема, один з Критеріїв доповнено такими положеннями:

підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб'єкта прав по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур та об'ємів ввезення такого насіння в Україну за річний період на більш ніж 40 млн гривень.

Як повідомлялося, наприкінці лютому Мінагрополітики затвердило Критерії для визначення критично важливих підприємств, установ та організацій в галузі сільського господарства.

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Згідно із ними, аграрні підприємства зможуть претендувати на отримання статусу важливого для національної економіки чи територіальних громад, щоб забронювати працівників від мобілізації, якщо вони обробляють більше 1000 га.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.