Голова "Укренерго" закликав готувати об’єкти енергетики до нових ракетних ударів

Підготовка української енергосистеми до наступної зими має включати три критично важливі напрямки: наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання; посилення протиповітряної оборони; цивільний захист об’єктів.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив під час виступу на дискусії "Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики", повідомляє пресслужба компанії.

"Щодо обладнання – воно замовлене й активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, щоб ми могли відновити запас міцності", – сказав Кудрицький.

"По цивільному захисту – разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах. Формат цього захисту, проектну документацію ми розголошувати не будемо, але до наступної зими маємо уже захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми", – додав голова "Укренерго".

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Він наголосив, що наявність обладнання, яке "Укренерго" накопичило під час проведення модернізації своїх об’єктів у попередні роки, та наявність у компанії тисяч фахівців, які можуть проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.

"Якби не було у нас всередині компанії співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо", – зазначив Кудрицький.

За даними "Укренерго", з 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.

За оцінкою Світового банку та ПРООН, першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже $1 млрд.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.