"Медзакупівлі" знову замовили швидких на 100 мільйонів у компанії родини лікаря-колаборанта після зриву попередніх угод (оновлено)

ДП "Медичні закупівлі України" 6 квітня уклало дві угоди з фірмою "Автоспецпром" про постачання автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 104 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, до 30 червня 2023 року потрібно поставити 40 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С з апаратом штучної вентиляції легень на базі мікроавтобуса Citroen Jumper із переднім приводом.

"Швидкі" мають бути вироблені не раніше 2022 року, а базові автомобілі – не раніше 2021 року. Товар оплачуватимуть протягом 30 банківських днів після поставки.

Закупівлі провели за процедурою запиту ціни пропозиції. Спочатку замовник провів процедуру "відбору до електронного каталогу", на яку подались три фірми – "Автоспецпром", "Ксенко авто продакшн" і "ВіДі юнікомерс". Вони вдало пройшли кваліфікаційний відбір і були допущені до основного конкурсу на закупівлю швидких, який проводився по процедурі "запит цінових пропозицій".

Тут замовник виставив очікувану вартість 3,29 млн грн без ПДВ, або $89 тисяч за одне авто. Після цього єдиним учасником процедури став "Автоспецпром", який знизив ціну до 2,6 млн грн з ПДВ, або $71 тис за курсом НБУ на дату підписання.

Торік узимку "Медзакупівлі" замовляли "Автоспецпрому" такі "швидкі" на 8% дорожче в доларах – по 2,8 млн грн, або $77 тис., восени майже за такою ціною – по 2,59 млн грн, або $71 тис., а влітку на 13-18% дешевше – по 2,2–2,3 млн грн, або $60-63 тис. за штуку. У 2021 році "Медзакупівлі" замовляли "Автоспецпрому" такі "швидкі" на базі Citroen Jumper і Peugeot Boxer по 1,54-1,66 млн грн, або $58 тис. Це на 22% дешевше. Але замовлення "Медзакупівель" 2021 року "Автоспецпром" не виконав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Своєю чергою у пресслужбі держпідприємства "Медичні закупівлі України" пояснили, що пропозиції постачальників на міні-аукціоні подавалися анонімно і система автоматично визначає найбільш вигідну з них.

Відтак, оскільки тільки "Автоспецром" подав цінову пропозицію, що була нижчою за очікувану вартість, та був автоматично визначений системою як переможець.

"Медичні закупівлі України не мають повноважень відмовити постачальнику в кваліфікації до Prozorro Market без підстав, визначених законодавством", – наголошують у МЗУ.

Держпідприємство також уточнює, що очікувана вартість закупівлі була сформована як середнє арифметичне комерційних пропозицій, що були отримані від постачальників в межах ринкових консультацій.

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Як повідомлялося, 16 березня Національна поліція провела обшуки у справі щодо закупівлі карет "швидкої допомоги" у "Автоспецпрому" на загальну суму 1,3 мільярда гривень для ДП "Державні медичні закупівлі України" у 2021 році, які так і не були поставлені державному замовнику.

Видання Наші гроші писало, що станом на 26 грудня 2022 року компанія "Автоспецпром" поставила лише 197 із 815 автомобілів швидкої допомоги за укладеними позаминулого року договорами із держпідприємством "Медичні закупівлі України". При цьому "Автоспецпром" одразу отримав від "Медзакупівель" авансом всю суму на 1,34 млрд грн за укладеними контрактами.

ДП "Медичні закупівлі України" 24 січня за згодою сторін розірвало сім договорів із фірмою "Автоспецпром" на постачання автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 574 млн грн. Фірма повернула гривневий аванс, але різниця в курсах з того часу становить близько $5 мільйонів.

Разом з тим у договорах прописані штрафні санкції, які мають накладатись на підрядника за зрив поставок. Однак їх до "Автоспецпрому" не застосовували. Більше того, "Медзакупівлі" зробили нове замовлення цій фірмі влітку 2022 року на "швидкі" на 146 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Герман Фісталь, а також сини його покійного брата Володимира Фісталя – Артем Фісталь і неповнолітній Еміль Фісталь, якого в цьому статусі представляє Світлана Фісталь. Батьком Германа та Володимира Фісталів є відомий лікар і професор Еміль Фісталь, який останніми роками працював в окупованому Росією Донецьку та отримував нагороди так званої "ДНР".