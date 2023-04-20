Нацбанк попередив про появу в обігу банкнот з підписом нового голови. ФОТО

Національний банк України (НБУ) з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Нові банкноти випущено для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот, повідомляє пресслужба регулятора.

"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", – наголосили у Нацбанку.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 жовтня 2022 ркоу. Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацював з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола".

У 2016 році вони разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.