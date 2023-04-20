Пакистан почав купувати російську нафту зі знижками

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту за зниженими цінами згідно з угодою, укладеною між Ісламабадом і Москвою. Так, один вантаж має причалити до порту Карачі вже в травні.

Як пише Reuters, угода з Пакистаном дає Росії нові можливості для збуту її сирої нафти, додаючи до зростаючих продажів російської нафти до Індії та Китаю, оскільки Кремль перенаправляє обсяги із західних ринків, куди постачання його нафти було заборонено після початку повномаштабного вторгнення в Україну.

Знижена ціна на сиру нафту дає необхідний перепочинок, оскільки Пакистан стикається з гострою кризою платіжного балансу, ризикуючи дефолтом по своїх боргових зобов’язаннях. Валютних резервів центрального банку ледве достатньо, щоб покрити чотири тижні контрольованого імпорту.

Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів країни.

Згідно з угодою, Пакистан купуватиме лише сире, а не рафіноване паливо. Очікується, що імпорт досягне 100 тис. барелів на день, якщо перша транзакція пройде без проблем.

Великі російські нафтові компанії протягом останніх місяців обговорювали можливі постачання нафти до Пакистану, повідомили два джерела, знайомі з переговорами, але відмовилися розкрити імена можливих постачальників. Одне з джерел на умовах анонімності повідомило, що Росія планує постачати до Пакистану нафту Urals.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у 2022 році Ісламабад імпортував 154 тис. барелів нафти на добу, приблизно на рівні попереднього року.

Сиру нафту в основному постачала Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер, за якою йдуть Об’єднані Арабські Емірати. Теоретично 100 тис. барелів на добу з Росії значно зменшують потребу Пакистану в близькосхідному паливі.

У свою чергу Малік взяв делегацію до Москви для переговорів про угоду наприкінці минулого року.

Пакистан і Міжнародний валютний фонд (МВФ) ведуть переговори з початку лютого про виділення траншу в розмірі 1,1 мільярда доларів із фінансової допомоги на суму 6,5 мільярда доларів, узгодженої в 2019 році.