Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян

Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus попередив про закриття рахунків близько 4 тис. клієнтів із російським паспортом.

Про це у банку повідомили російському агентству РБК.

"Bank of Cyprus повідомив 4000 клієнтів, які мають російський паспорт і не є резидентами країн ЄС, про те, що їхні рахунки будуть закриті відповідно до політики прийняття клієнтів і відповідної схильності до ризику", – повідомив банк.

Представник фінансової установи уточнив, що депозити на рахунках цих 4 тис. клієнтів становлять менше ніж 0,5% від загального обсягу депозитів Bank of Cyprus. Загалом станом на 31 грудня 2022 року лише 3% депозитів у Bank of Cyprus належали клієнтам із Росії та Білорусії.

Представник банку пояснив, що таке рішення було ухвалено після того, як Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації.

Це відбулося 24 лютого 2023 року після ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції з вимогою до Росії "повністю та беззастережно" вивести всі свої війська з території України.

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Раніше про те, що клієнти Bank of Cyprus почали отримувати повідомлення про закриття рахунків, повідомила юридична компанія Main Partner Trust, яка спеціалізується на юридичних та фінансових послугах. Банк повідомив клієнтам, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців після отримання листа.

Підставами для закриття рахунку є податкове резидентство Росії, наявність доходу від санкційного бізнесу, а також невідповідний тип дозволу на проживання. Це також стосується тих, хто перебуває на Кіпрі за візою "цифрового кочівника".

Юристи вважають, що Bank of Cyprus міг піти на такий крок через побоювання санкцій США та Великої Британії, які забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних та інших послуг не тільки компаніям з Росії, а й фізичним особам, які проживають на території країни.