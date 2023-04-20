Країни ЄС хочуть розширити список заборонених для імпорту українських продуктів

Країни Європейського Союзу, які ввели заборону на імпорт української сільгосппродукції, хочуть розширити запропонований Єврокомісією список заборонених для постачання товарів, який обмежується пшеницею, кукурудзою, ріпаком та соняшникомЮ за рахунок нових позицій.

Як повідомило польське радіо RMF.FM із посиланням на свої джерела, кожна країна має свої списки. Зокрема, Польща хоче розширити заборону ЄС на імпорт з України яєць, птиці, цукру, меду та м'яких фруктів, Болгарія – на борошно та олію, Угорщина – на птицю, мед та борошно, передає Інтерфакс-Україна.

Через ці розбіжності переговори представників п'яти країн ЄС та заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, які проходили у середу, 19 квітня, завершилися без досягнення домовленостей.

За інформацією джерела, під час зустрічі було сформовано загальний "перелік бажань" країн, які тимчасово заборонили постачання української продукції. Оскільки список виявився більшим, затвердити його в запропонованому вигляді було важко.

Переговори будуть продовжені найближчими днями. Домбровскіс закликав їх учасників якнайшвидше знайти угоду.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.